Afrique de l'Est: Les ministres de la Communauté d'Afrique de l'Est se réunissent à Arusha pour définir une nouvelle stratégie d'intégration régionale

Addis Ababa — La Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) a entamé la 58e réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la CAE à son siège à Arusha, ville du nord de la Tanzanie.

La réunion du Conseil des ministres s'accompagne également de la 35e réunion du Conseil sectoriel des ministres chargés des affaires et de la planification de la CAE.

Selon un communiqué du bloc régional, les réunions se poursuivront jusqu'à samedi et rassembleront des hauts fonctionnaires, des secrétaires permanents et des ministres des huit États partenaires de la CAE pour délibérer sur des questions de politique stratégique visant à renforcer l'intégration régionale et le développement durable.

Le conseil sectoriel examine le projet de septième stratégie de développement de la CAE, les termes de référence pour la mise à jour de la Vision 2050 de la CAE et les propositions pour une politique linguistique régionale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les délégués discutent également des progrès réalisés dans l'élimination des barrières non tarifaires et évaluent les activités de l'Union pour la seconde moitié de 2025, a rapporté Xinhua.

Parallèlement, la réunion extraordinaire du Conseil se concentre sur les réformes institutionnelles, y compris les changements en matière de ressources humaines, avec à l'ordre du jour des révisions des descriptions de poste du personnel de la CAE et le manuel opérationnel pour un système de quotas afin d'assurer un recrutement équitable dans les États membres, indique le communiqué.

Les réunions se termineront par des sessions ministérielles vendredi et samedi, réaffirmant l'engagement de l'Union à approfondir la coopération et à accélérer la transformation socio-économique dans la région.