Ethiopie: Le premier ministre Abiy a transmis un message de félicitations à l'occasion de la fête du Mawlid.

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des musulmans à l'occasion du 1500e anniversaire de la naissance du Prophète Mahomed.

Dans son message, le Premier ministre a souligné que la commémoration de la naissance de figures emblématiques de l'histoire, comme celle du Prophète, est une opportunité précieuse pour méditer sur leur vie, s'inspirer de leurs enseignements, comprendre les épreuves qu'ils ont traversées et la manière dont ils y ont fait face.

« Alors que nous célébrons le Mawlid, nous sommes appelés à marcher dans les pas du Prophète, à apprendre de son exemple et à puiser dans sa résilience la force nécessaire pour affronter les difficultés », a-t-il noté.

Cette année, la célébration coïncide avec la fin de l'année éthiopienne 2016, à la veille de 2017 selon le calendrier local.

À l'occasion, Abiy Ahmed a évoqué une parole du Prophète : « Il n'y a pas deux choses qui s'accordent mieux que la patience et la connaissance. »

Un message, selon lui, qui résonne fortement aujourd'hui, à un moment où l'Éthiopie s'engage résolument sur la voie de la prospérité.

« Dieu a béni nos efforts et entendu nos prières. Pour que notre pays atteigne pleinement son potentiel, nous devons associer la lumière de la connaissance à la force de la patience, qui nous permet de traverser les épreuves avec endurance.

C'est là un enseignement précieux que nous lègue le Prophète (paix sur lui) », a affirmé le Premier ministre.

Il a également cité cette autre sagesse prophétique : « Si le Jour du Jugement survient alors que vous êtes en train de planter un arbre, continuez à le planter. »

En ce sens, Abiy a encouragé les citoyens à poursuivre sans relâche leurs bonnes actions et à oeuvrer pour le bien commun, malgré les difficultés rencontrées.

Il a enfin exprimé le souhait que les musulmans célèbrent ce Mawlid avec un engagement renouvelé envers les oeuvres vertueuses, chères à Allah.

Le Premier ministre a enfin transmis son message en affirmant que l'année éthiopienne 2018 marquera une nouvelle étape dans le développement et la renaissance de l'Éthiopie, dans tous les domaines de la vie nationale.