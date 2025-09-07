Ethiopie: L'achèvement de la GERD marque une réalisation monumentale et un moment décisif dans l'histoire moderne de l'Éthiopie - Ustaz Jamal

Addis Ababa — Le fondateur de l'influent média « Abay Kings », Ustaz Jamal Bashir, a salué le Grand barrage de la renaissance éthiopienne(GERD) comme un projet qui change l'histoire, notant que son achèvement marque une réalisation monumentale pour l'Éthiopie et un moment décisif dans l'histoire moderne de la nation.

Dans une interview accordée à ENA, Ustaz Jamal a souligné que le GERD est plus qu'un simple exploit d'ingénierie ; c'est un symbole national de résilience, d'unité et d'ambition.

« Il ne s'agit pas simplement d'un barrage », a-t-il déclaré. "Il représente la détermination collective, les sacrifices et les aspirations du peuple éthiopien. C'est l'aube d'une nouvelle ère où l'Éthiopie commence à vaincre la pauvreté et à s'engager sur la voie du développement durable".

Le Premier ministre Abiy Ahmed a récemment décrit l'achèvement de la GERD comme « la fin de l'histoire de l'indigence », une phrase puissante qui résume la longue lutte de l'Éthiopie pour exploiter ses ressources naturelles au profit de la croissance nationale.

Faisant écho à ce sentiment, Ustaz Jamal a qualifié le barrage de « victoire forgée par la sueur, le sang et les sacrifices financiers d'Éthiopiens ordinaires ».

Ustaz Jamal a également souligné que la GERD ne répond pas seulement au droit légitime de l'Éthiopie d'utiliser ses ressources naturelles en eau, mais qu'elle remet également en question les accords obsolètes de l'ère coloniale qui bénéficiaient de manière disproportionnée aux pays situés en aval.

« L'Éthiopie a déclaré sa souveraineté en rendant obsolètes des traités injustes », a-t-il déclaré, faisant référence aux accords historiques sur l'eau d'Abbay qui excluaient l'Éthiopie malgré sa contribution à plus de 85 % du débit du fleuve.

Il a également noté que la GERD a ouvert un nouveau chapitre de coopération potentielle et de bénéfice mutuel entre les pays du bassin.

« Grâce au dialogue et à l'intégration régionale, le barrage peut être une plateforme de collaboration plutôt que de conflit », a-t-il souligné.

Alors que le GERD devrait produire plus de 5 000 mégawatts d'électricité, ce qui en fait la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique, Ustaz Jamal a souligné que l'impact du barrage va au-delà de la production d'énergie.

Il a souligné son potentiel de promotion de la production piscicole à grande échelle et son rôle dans le renforcement de l'économie éthiopienne en fournissant un approvisionnement énergétique stable pour l'industrie, l'agriculture et la consommation domestique.

La GERD est un catalyseur pour un développement national plus large", a-t-il déclaré, ajoutant qu'elle sert de modèle pour les futurs projets d'infrastructure. "Ce n'est qu'un début. L'Éthiopie doit maintenant se concentrer sur la construction d'autres barrages et maximiser les avantages de ses vastes ressources en eau.

Il a également fait l'éloge de l'extraordinaire unité nationale qui a alimenté la construction du barrage, réalisée sans financement étranger significatif et grâce à des contributions locales.

« La GERD nous a montré ce que nous pouvons réaliser lorsque nous sommes unis », a-t-il déclaré. "Maintenant, nous devons canaliser ce même esprit dans d'autres projets nationaux.

En conclusion, Ustaz Jamal a exhorté les Éthiopiens du pays et de la diaspora à continuer à soutenir les efforts de développement national avec le même zèle qui a fait de la GERD une réalité.

"Nous avons prouvé au monde que nous sommes capables. Ne nous arrêtons pas là. La GERD n'est pas une fin, c'est le début de la renaissance de l'Éthiopie dans tous les secteurs.