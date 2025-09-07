Afrique de l'Est: L'Éthiopie dévoile la plateforme INVEST au salon AFSF 2025 pour stimuler la transformation de l'agriculture

Addis Ababa — L'Éthiopie est entrée sur la scène mondiale lors du Forum africain des systèmes alimentaires (AFSF) 2025 en dévoilant sa plateforme INVEST, une initiative ambitieuse conçue pour attirer des capitaux et des partenariats dans l'agriculture et les systèmes alimentaires, a annoncé l'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA).

L'événement, qui s'est tenu à Dakar, s'est déroulé sous la forme d'un dialogue chaleureux, axé sur l'action, au cours duquel les dirigeants et les partenaires ont partagé leur vision de la transformation de l'une des frontières agroalimentaires les plus prometteuses de l'Afrique.

La session a été officiellement ouverte par Yihenew Zewdie, directeur national d'AGRA Éthiopie, qui a souligné l'urgence de la réforme des systèmes alimentaires et le rôle central de l'investissement.

Maru S. Bekele, conseiller du ministre d'État à l'agriculture pour le développement du sorgho, et le professeur Ali M. Ibrahim, conseiller principal du ministre d'État à l'agriculture et à l'horticulture, ont ensuite présenté des exposés fondés sur des données probantes.

Leurs recherches ont mis en évidence la capacité d'investissement de l'Éthiopie et le vaste potentiel des graines oléagineuses et du sorgho, ouvrant ainsi la voie à un dialogue engagé avec les partenaires mondiaux.

La présentation des investissements éthiopiens pour les programmes phares sur les oléagineux et le sorgho a été organisée et facilitée avec succès grâce à un effort de collaboration mené par le gouvernement éthiopien, l'AGRA et d'autres partenaires.

Cette initiative conjointe a souligné l'engagement de l'Éthiopie à libérer le potentiel de ses chaînes de valeur agricoles et à attirer des investissements stratégiques pour une croissance inclusive et durable.

Le dossier d'investissement dans les oléagineux pour 2025-2028, d'un montant de 1 milliard d'USD, a été au coeur des discussions. Le marché éthiopien de l'huile comestible, actuellement évalué à 7,8 milliards d'USD, dont plus de 90 % sont importés, devrait tripler pour atteindre 25 milliards d'USD d'ici 2030, selon l'AGRA.

Grâce à des investissements stratégiques dans la production de semences, le financement des petits exploitants et les fermes nucléus, le pays vise à débloquer une valeur de 4,2 milliards d'USD d'ici 2028, à créer 174 000 nouveaux emplois et à fournir une huile de cuisson plus saine et plus abordable à plus de 100 millions de consommateurs. L'affaire promet également près de 4 milliards de dollars d'économies de devises et des gains environnementaux significatifs, y compris la capture annuelle de plus de 686 000 tonnes d'équivalents CO₂.

IDH joue un rôle central dans cette transformation en mettant en oeuvre une stratégie axée sur le marché qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur des oléagineux.

En forgeant des partenariats à long terme avec les principaux acteurs du marché tels que PHIBELLA, SAMANU et d'autres grands producteurs d'huile de cuisson, transformateurs de produits alimentaires et sociétés de produits de grande consommation, IDH permet un approvisionnement local inclusif et durable.

Cette approche renforce la chaîne d'approvisionnement tout en soutenant les PME et les petits exploitants agricoles, en leur permettant de se développer, de se professionnaliser et de devenir des contributeurs à part entière du système alimentaire éthiopien.

Les délégués présents à Dakar ont félicité l'Éthiopie pour avoir aligné la recherche, la réforme politique et l'engagement du secteur privé afin de créer l'une des frontières d'investissement agricole les plus dynamiques d'Afrique. Les échanges ont été marqués à la fois par la chaleur et l'urgence, reflétant une détermination commune à transformer l'ambition en un impact mesurable.

Alors que l'Éthiopie fait progresser sa plateforme INVEST, les perspectives sont pleines d'espoir. Avec ses partenaires, le pays est en train de construire une industrie oléagineuse résiliente, inclusive et prête pour l'avenir - une industrie qui réduit la dépendance aux importations tout en redéfinissant le rôle de l'Afrique dans les systèmes alimentaires mondiaux.

Pour les investisseurs, c'est plus qu'une opportunité commerciale : c'est une invitation à participer à une transformation qui promet la prospérité, la durabilité et la sécurité alimentaire pour les générations à venir.