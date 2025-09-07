Algérie: La délégation éthiopienne participe activement à l'IATF 2025 à Alger

Addis Ababa — La délégation éthiopienne participe activement à la 4e Foire commerciale intra-africaine d'Alger (IATF 2025), qui devrait générer des accords commerciaux et d'investissement d'une valeur de 44 milliards de dollars américains.

Du 4 au 10 septembre, Alger accueille la 4e édition de l'IATF sous le slogan « Gateway to New Opportunities » (La porte vers de nouvelles opportunités), qui rassemble des délégations de 140 pays et plus de 2 000 entreprises d'Afrique et d'ailleurs.

Organisée en collaboration avec le gouvernement algérien, Afreximbank, la Commission de l'Union africaine et le Secrétariat de la ZLECA, la foire a été inaugurée lors d'une grande cérémonie d'ouverture par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, au Centre international des conférences, en présence de dirigeants et de hauts responsables de pays africains, ainsi que de représentants de divers pays et organisations régionales et internationales.

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie en Algérie, Muktar Mohamed, ainsi que de hauts représentants du gouvernement éthiopien, ont participé à la cérémonie d'ouverture.

Représentant l'Éthiopie, une délégation conduite par Meskerem Bahru, responsable de la promotion des exportations et de la facilitation des marchés au ministère du Commerce et de l'Intégration régionale de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, participe activement à la Foire internationale d'Alger.

La délégation, composée de plus de 45 représentants de 16 grandes entreprises éthiopiennes, présente des produits et des services dans des secteurs d'exportation clés, notamment le café, les textiles, la transformation agricole, la viande, les légumineuses, les graines oléagineuses et les épices.

Ces offres sont présentées aux organisations commerciales et aux particuliers d'Algérie, d'autres pays africains et des marchés mondiaux participant à l'événement. Cette plateforme offre une excellente occasion de favoriser les partenariats commerciaux et d'investissement.

Cette plateforme de premier plan devrait générer des accords commerciaux et d'investissement d'une valeur de 44 milliards de dollars américains, créant ainsi des opportunités pour renforcer les liens commerciaux, les partenariats et la croissance économique à travers le continent.

La délégation commerciale éthiopienne devrait profiter de cette plateforme pour participer à des réunions B2B et explorer de nouvelles opportunités à travers le continent afin d'établir des liens commerciaux significatifs.

À cet égard, l'ambassade d'Éthiopie à Alger, en collaboration avec le ministère algérien des Affaires étrangères et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, s'emploie à organiser un forum d'affaires Éthiopie-Algérie en marge du salon commercial.

Ce forum sera une excellente occasion de renforcer encore les relations bilatérales entre les deux pays en matière de commerce et d'investissement.

La Foire commerciale intra-africaine (IATF), envisagée pour la première fois lors de la création de l'Organisation de l'unité africaine en 1963, a vu le jour en 2017, la première édition ayant été organisée par l'Égypte en 2018.

Lors de la cérémonie d'ouverture d'aujourd'hui, il a été annoncé que le Nigeria accueillera la cinquième édition de l'IATF dans deux ans.

Il a également été révélé que l'IATF, en tant qu'institution de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), établira son siège permanent au Zimbabwe.