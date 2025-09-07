Afrique: L'avenir économique de l'Afrique au coeur du salon Intra-African Trade Fair (IATF) 2025

Addis Ababa — La quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) se tiendra dans la capitale algérienne du 4 au 10 septembre, sous le thème « Construire des ponts pour une ZLECA réussie ».

Organisée par Afreximbank en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et le Secrétariat de la ZLECA, cette foire d'une semaine constitue une plateforme stratégique majeure pour stimuler le commerce intra-africain, attirer les investissements et renforcer l'intégration continentale.

Cette édition réunira plus de 1 600 exposants, 35 000 participants et des délégations de 75 pays, avec un volume d'affaires prévu dépassant les 44 milliards de dollars américains.

Elle mettra en avant des secteurs clés tels que l'innovation, l'industrialisation à valeur ajoutée, la technologie, les industries créatives, l'automobile, la jeunesse et les femmes dans les affaires.

Les enjeux de l'IATF 2025 sont de la plus haute importance. L'événement vise à soutenir l'émergence d'un marché africain véritablement unifié, soutenu par la puissance de 1,4 milliard de consommateurs et un PIB combiné de plus de 3 400 milliards de dollars américains.

Il vise également à promouvoir une intégration économique plus profonde dans le cadre de la ZLECA, grâce à la signature d'accords commerciaux concrets et à l'organisation de forums sectoriels stratégiques.