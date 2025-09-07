Ethiopie: Le Premier ministre Abiy souligne l'importance de la capacité militaire pour soutenir le progrès économique

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné l'importance du renforcement des capacités militaires pour soutenir le développement économique en cours et assurer la prospérité de l'Éthiopie.

Le premier ministre a visité aujourd'hui l'usine de fabrication de drones Aero Abay.

Dans ses remarques concernant la visite, le premier ministre a souligné que la transformation économique est l'un des piliers fondamentaux qui soutiennent une nation, et il a fait remarquer que l'Éthiopie est en train de réaliser des progrès considérables à cet égard.

Abiy a indiqué que grâce aux réformes économiques, l'Éthiopie est devenue l'un des pays qui progressent le plus sur le plan économique. Il a ajouté que le renforcement de la croissance économique - qui évolue positivement - par la force militaire est essentiel pour assurer la prospérité.

Le Premier ministre a affirmé que la prospérité et la transformation de l'Éthiopie sont des réalités indiscutables, soulignant que le parcours économique en cours doit être soutenu par des capacités militaires.

En outre, il a fait remarquer que les progrès d'une nation sont évalués non seulement en fonction de ses ressources financières, mais aussi de ses capacités militaires.

Le Premier ministre Abiy a décrit l'Éthiopie comme une nation dotée d'un important potentiel de prospérité, déclarant que les progrès et les résultats obtenus dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de la technologie, du tourisme et de l'exploitation minière doivent être soutenus par la puissance militaire.

Il a souligné que la visite d'aujourd'hui démontre les capacités militaires que l'Éthiopie est en train de mettre en place parallèlement à son développement économique.

L'usine de fabrication de drones Aero Abay produit des drones de reconnaissance capables de transporter facilement divers équipements, ainsi que des drones commerciaux, a révélé M. Abiy, soulignant que de nombreuses institutions sont également engagées dans la fabrication de drones.

Le Premier ministre a rappelé qu'il y a quelques années, l'Éthiopie avait eu du mal à acquérir des drones plutôt qu'à s'en équiper. Cependant, il a noté que le pays a maintenant progressé, passant de l'achat de drones à leur production en utilisant ses propres capacités.

En outre, M. Abiy a souligné que la capacité militaire, grâce à l'utilisation de la technologie, est un outil permettant de protéger les progrès de l'Éthiopie en cas de menace mettant en péril l'existence et la souveraineté de la nation.