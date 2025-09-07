Ethiopie: Le prochain sommet africain sur le climat devrait permettre d'unifier les voix et les actions - Ministre Fitsum

Addis Ababa — La ministre éthiopien de la planification et du développement, Fitsum Assefa, a déclaré que le deuxième sommet africain sur le climat (AEC2) devrait adopter la déclaration d'Addis-Abeba, qui unifiera les voix africaines et renforcera la position du continent en matière de climat lors de la COP30.

Le deuxième sommet africain sur le climat vise à redéfinir les aspirations de l'Afrique à un avenir prospère et résilient au changement climatique. Il se tiendra à Addis-Abeba du 8 au 10 septembre 2025.

Le sommet sera placé sous le thème "Accélérer les solutions mondiales pour le climat : Financement du développement vert et résilient de l'Afrique".

S'adressant à l'ENA, la ministre de la Planification et du Développement a déclaré que la Déclaration d'Addis-Abeba, qui sera rédigée à la fin du sommet, servira de position commune de l'Afrique lors de la COP30 à Belém, au Brésil, et guidera également l'engagement du continent à l'Assemblée générale des Nations unies et au Sommet du G20.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Le climat est à la fois un défi pour les économies et une occasion d'agir. Il rassemblera les voix africaines", a-t-elle noté.

Au-delà de la déclaration, Mme Fitsum a ajouté que le sommet accueillerait plusieurs événements parallèles visant à rassembler les parties prenantes, à mobiliser des financements et à soutenir des solutions climatiques locales dans les communautés africaines.

Pour l'Éthiopie, elle a souligné que l'événement revêtait une importance particulière.

En tant que capitale diplomatique de l'Afrique, Addis-Abeba accueillera des milliers de participants, ce qui démontrera non seulement la capacité de l'Éthiopie à accueillir de grandes conférences internationales, mais aussi son potentiel touristique, a déclaré Mme Fitsum.

Elle a cité des initiatives telles que la Green Legacy Initiative, les projets de villes et de communautés durables, le développement de l'énergie verte et la transformation du système alimentaire comme exemples des contributions concrètes de l'Éthiopie à la lutte contre le changement climatique.

La ministre a également fait remarquer que l'Afrique et d'autres régions en développement contribuent de manière insignifiante aux émissions mondiales, mais qu'elles supportent un fardeau disproportionné en termes d'impacts climatiques.

À cet égard, elle a souligné que les pays développés ont la responsabilité de soutenir les efforts d'adaptation et d'atténuation de l'Afrique.

« Les pays ne tiennent pas leurs promesses », a-t-elle déclaré, soulignant la nécessité de pousser les nations développées à honorer leurs engagements.

Elle a appelé à un accès meilleur et plus abordable au financement climatique afin que les pays africains puissent répondre efficacement à la crise climatique.