Afrique: L'Éthiopie fait entendre la voix de l'Afrique sur la scène mondiale de la mode lors du sommet de la mode des BRICS

5 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — L'Éthiopie a réaffirmé son influence croissante dans l'industrie mondiale de la mode par une forte présence au BRICS+ Fashion Summit 2025, qui s'est tenu à Moscou du 28 au 30 août.

L'événement, qui a rassemblé plus de 100 parties prenantes de plus de 60 pays, a servi de plateforme centrale pour le dialogue sur l'innovation, la durabilité, les récits culturels et l'investissement dans le secteur de la mode, a rapporté TV BRICS.

La participation de l'Éthiopie était à la fois importante et substantielle. Mahlet Teklemariam, fondateur de la Hub of Africa Fashion Week, a présidé la « session régionale sur l'Afrique » du programme d'affaires, réunissant des personnalités de l'industrie africaine, dont Mahlet Afework, fondateur et PDG de MAFI MAFI et de la Mafi Fashion Academy and Lab en Éthiopie ; Anis Montacer, fondateur de la Semaine de la mode de Tunis ; Susan Sabet, membre du conseil d'administration et secrétaire générale du Conseil égyptien de la mode et du design ; Mmantlha Sankoloba, PDG de l'Association des exportateurs et fabricants du Botswana ; et Nana Tamakloe, PDG de la Semaine de la mode d'Accra, au Ghana.

La délégation éthiopienne comprenait également Anna Getaneh, fondatrice et directrice de la création de African Mosaique, qui a participé à la session "Power of Positioning : L'évolution de la marque - du logo à la culture". Tsgehiwot Haftu Geretsadik, chef du bureau de l'habillement et de la mode au ministère éthiopien de l'industrie, a participé aux discussions sur les « privilèges du marché » : Comment attirer les investisseurs dans l'industrie de la mode".

L'engagement actif de la délégation a souligné le rôle croissant de l'Éthiopie dans les industries de la création et de la mode. Le sommet a offert une occasion stratégique d'échanger des connaissances, d'encourager les partenariats et d'identifier des initiatives de collaboration pour élever la mode africaine sur la scène internationale.

Mahlet Teklemariam a souligné que « les réseaux et les connexions établis lors du sommet de la mode BRICS+ peuvent catalyser les collaborations et faire progresser nos industries à l'échelle mondiale ».

La participation de l'Éthiopie témoigne de l'engagement du pays à promouvoir l'écosystème de la mode en Afrique, à amplifier sa visibilité et à le positionner comme une force compétitive sur le marché international.

