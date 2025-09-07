Ethiopie: Des artistes éthiopiens célèbrent le Nouvel An à l'ambassade des États-Unis, favorisant les liens culturels et l'amitié

Addis Ababa — Des artistes éthiopiens ont présenté la célèbre chanson culturelle « Abeb Ayosh » à l'ambassade des États-Unis à Addis-Abeba aujourd'hui, à l'occasion du prochain Nouvel An éthiopien.

Ce spectacle captivant, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme d'échange culturel, a mis en valeur le riche patrimoine de l'Éthiopie tout en favorisant les liens entre l'Éthiopie et les États-Unis.

À cette occasion, l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Ervin Massinga, a chaleureusement accueilli l'ambassadeur Nebiyu Tedla et l'équipe culturelle du Ras Theatre à l'ambassade des États-Unis à Addis-Abeba, saluant l'événement comme une célébration de l'amitié et de l'inclusion culturelle.

L'ambassadeur Nebiyu Tedla, directeur général des affaires de diplomatie publique au ministère des affaires étrangères, a souligné l'esprit d'amitié et d'inclusion culturelle qui lie l'Éthiopie et les États-Unis.

Dans cet esprit, nous adressons nos voeux de bonne année à nos amis américains", a déclaré l'ambassadeur Nebiyu, en rappelant les traditions éthiopiennes de longue date en matière d'hospitalité, de musique et de convivialité.

Il a exprimé l'espoir que la nouvelle année apporte des liens plus forts entre les deux nations, enracinés dans le respect et la prospérité partagée.

Les artistes du Ras Theatre ont magnifiquement donné vie aux riches traditions éthiopiennes, à la musique et à l'esprit de solidarité qui marque notre nouvelle année.

L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Ervin Massinga, a quant à lui présenté les voeux les plus sincères de son gouvernement au peuple éthiopien.

Il a fait l'éloge du patrimoine culturel dynamique de l'Éthiopie et a souligné l'importance de la paix, du dialogue et de l'unité pour l'avenir de la nation.

« Les États-Unis sont aux côtés de tous les Éthiopiens qui aspirent à la paix, à la stabilité et à la prospérité », a déclaré l'ambassadeur Massinga. "Ce potentiel extraordinaire ne peut être pleinement réalisé que par la paix, le dialogue et l'unité. Nous restons déterminés à soutenir les efforts de l'Éthiopie en matière de réconciliation, de justice transitionnelle et de dialogue inclusif.

Les deux diplomates ont souligné les valeurs et les aspirations communes qui unissent l'Éthiopie et les États-Unis, notant que des célébrations culturelles comme celle-ci renforcent les liens entre leurs peuples.

Alors que l'Éthiopie entame la nouvelle année, l'événement organisé à l'ambassade des États-Unis est venu à point nommé pour rappeler le partenariat durable, l'amitié et la vision commune de la paix et de la prospérité qui animent les deux nations.