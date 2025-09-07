Ethiopie: Le Premier ministre Abiy affirme que les institutions chargées de la sécurité acquièrent les capacités nécessaires pour défendre la souveraineté nationale et la voie de la prospérité.

Addis Ababa — Avec la diminution de la passivité géopolitique et l'élévation de la stature diplomatique de l'Éthiopie, les institutions de sécurité ont acquis des capacités éprouvées pour défendre la souveraineté du pays, maintenir la paix et la sécurité et sauvegarder la voie du pays vers la prospérité, a souligné le Premier ministre Abiy Ahmed.

Le Premier ministre a fait cette remarque à l'issue d'une discussion menée avec les dirigeants des institutions de sécurité du pays.

Dans son message sur les médias sociaux, le Premier ministre a souligné que la mission centrale des institutions de sécurité éthiopiennes est de consolider la paix dans le pays.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de renforcer la prévention et le contrôle de la criminalité, en particulier dans la lutte contre la subversion, le banditisme rural et urbain, la contrebande, la corruption, le trafic d'êtres humains et les flux financiers illicites.

La circulation libre et sûre des personnes et des biens est vitale pour la prospérité, et il est donc essentiel de lutter contre les vols, les enlèvements et les autres activités criminelles sur la base d'une coordination et d'une étude, a-t-il déclaré.

À cet égard, les forces de sécurité ont été invitées à travailler en étroite collaboration avec les communautés afin de prévenir les activités criminelles et de traduire les auteurs en justice.

Le Premier ministre Abiy a également souligné l'importance de protéger les infrastructures clés, les sites miniers, les industries, les zones résidentielles et les services publics afin d'assurer la continuité des services et de l'activité économique.

Les communautés soutiennent également les opérations de sécurité en fournissant des renseignements et une assistance logistique.

Le Premier ministre a mis en garde contre la menace croissante que représentent les individus qui utilisent les médias sociaux pour inciter au terrorisme et perturber les progrès de l'Éthiopie.

Il a indiqué que le renforcement de la cybersurveillance, l'utilisation de défenses technologiques et les mesures juridiques permettraient d'endiguer la criminalité.

En examinant les institutions de sécurité du pays, M. Abiy a déclaré qu'elles étaient capables de protéger la souveraineté, les intérêts nationaux et l'ordre constitutionnel de l'Éthiopie.

Il a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à mettre en place des institutions de sécurité modernes, ancrées dans les valeurs constitutionnelles, et à poursuivre les efforts visant à renforcer la préparation contre les menaces internes et externes.

Alors que l'Éthiopie renforce son rôle régional, le Premier ministre a déclaré que les institutions de sécurité sont bien placées pour préserver la souveraineté, la paix et la prospérité.

Il a conclu en rappelant que la mission centrale des institutions de sécurité éthiopiennes est de consolider la paix, en garantissant la stabilité comme fondement du développement national.