Ethiopie: La jeunesse africaine n'est pas seulement l'héritière de la crise climatique, elle est aussi la bâtisseuse de solutions - DPM Temesgen

Addis Ababa — Le vice-premier ministre Temesgen Tiruneh a souligné la transition de l'Éthiopie vers un centre d'énergie renouvelable, partageant de l'énergie propre avec des pays voisins comme Djibouti, le Kenya, le Soudan et la Tanzanie.

Une conférence de deux jours visant à donner aux jeunes les moyens de jouer un rôle actif dans la lutte contre le changement climatique et la promotion du développement durable en Afrique s'est tenue à Addis-Abeba.

Dans son discours d'ouverture, M. Temesgen a évoqué le paradoxe de la situation de l'Afrique : bien qu'elle contribue à moins de quatre pour cent des émissions mondiales, le continent est confronté à de graves problèmes climatiques tels que les sécheresses, les inondations et l'insécurité alimentaire croissante.

"L'Afrique n'est pas seulement vulnérable, elle est pleine d'espoir. Plus de soixante pour cent de notre population a moins de vingt-cinq ans", a-t-il déclaré, exhortant les jeunes à mettre leur créativité et leur détermination au service de la lutte contre le changement climatique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

M. Temesgen a déclaré que l'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie avait mobilisé plus de 20 millions de citoyens chaque année pour planter des arbres, dans le but d'atteindre 50 milliards de semis d'ici à 2026.

« Il s'agit de l'un des plus grands efforts de reboisement au monde », a-t-il noté, soulignant son rôle dans la restauration des terres, la création d'emplois et le soutien à la biodiversité.

M. Temesgen a également souligné la transition de l'Éthiopie vers un centre d'énergie renouvelable, partageant de l'énergie propre avec des pays voisins comme Djibouti, le Kenya, le Soudan et la Tanzanie.

"Il ne s'agit pas seulement de jalons nationaux ; ce sont des exemples continentaux de ce qui peut être réalisé lorsque les gouvernements, les jeunes et les communautés collaborent avec vision.