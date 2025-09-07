Ethiopie: Le GERD marque la fin de la stagnation géopolitique - PM Abiy

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le Grand barrage éthiopien de la Renaissance (GERD) a transformé le rêve et la lamentation séculaires de la rivière Abbay en une réalisation concrète.

Le diacre Daniel Kibret, conseiller du Premier ministre pour les affaires sociales, s'est entretenu avec le Premier ministre à Guba, sur le site de l'important projet éthiopien qu'est le GERD.

Le Premier ministre Abiy a fait remarquer que pendant plusieurs centaines d'années, les Éthiopiens ont voulu et tenté d'utiliser la rivière Abbay pour le développement.

Toutefois, ces tentatives ont échoué en raison d'un manque de fonds, de capacités techniques limitées, d'un environnement géopolitique défavorable et de bien d'autres raisons.

"Au cours des dernières centaines d'années, les Éthiopiens ont eu le désir et ont tenté de construire un projet de type GERD ou quelque chose de plus petit. Ils se sont engagés avec des étrangers, ont correspondu avec eux et ont essayé de faire venir des experts", a-t-il déclaré.

M. Abiy a également déclaré que l'Éthiopie se trouvait actuellement dans une période de transition, passant d'un état de stagnation géopolitique à une meilleure position.

"Nous avons rejeté les positions géopolitiques du passé, car elles ne nous convenaient pas. Elle n'était pas bénéfique pour notre taille, notre champ d'action ou l'histoire de notre peuple. C'est pourquoi nous nous sommes efforcés d'acquérir une meilleure position géopolitique, non seulement dans le présent, mais aussi en avançant et en reculant dans le temps. Ces conditions favorables ont permis aux rêves, aux cris et aux lamentations des générations de se concrétiser enfin et de produire des résultats".

Il a décrit la capacité à construire la DIRD en utilisant les ressources du fleuve comme le résultat d'une transition de la stagnation géopolitique à une meilleure position.