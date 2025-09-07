Ethiopie: La GERD, catalyseur national, forge une génération engagée dans la défense des intérêts de l'Éthiopie - Premier ministre Abiy

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a décrit le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) comme un catalyseur national de croissance et un héritage qui appelle à la formation d'une génération engagée dans la défense des intérêts de l'Éthiopie tout en s'engageant avec d'autres nations sur la base d'un bénéfice mutuel.

Lors d'une discussion avec son conseiller pour les affaires sociales, le diacre Daniel Kibret, le premier ministre a souligné que le barrage marque « la fin de l'histoire de l'indigence » et démontre la capacité de l'Éthiopie à parvenir à un développement rapide en peu de temps.

Il a noté que le GERD ne résout pas seulement l'histoire de longue date de la rivière Abbay qui n'a pas de foyer permanent, mais qu'il représente également un puissant symbole de résilience et d'unité.

Au-delà de la production d'électricité, a-t-il souligné, le projet offrira de nombreux avantages économiques, permettant à l'Éthiopie de récupérer son investissement en quelques années.

« Si nous travaillons dur et restons fidèles à notre vision à long terme, la prospérité de l'Éthiopie peut se concrétiser dans les plus brefs délais », a affirmé M. Abiy, en exhortant les citoyens à préserver les ressources pour les générations actuelles et futures.

Le Premier ministre a également décrit le GERD comme un catalyseur national de la croissance et un héritage qui appelle à la formation d'une génération engagée dans la défense des intérêts de l'Éthiopie tout en s'engageant avec d'autres nations sur la base d'un bénéfice mutuel.

Félicitant tous les Éthiopiens pour cette étape historique, le Premier ministre Abiy a invité les citoyens à visiter le barrage, notant sa marque indélébile sur l'histoire de la nation.

Après avoir décrit le GERD comme un « projet national historique qui a apporté la lumière aux Éthiopiens », le Premier ministre Abiy s'est également penché sur le parcours semé d'embûches de sa construction.

Il a rappelé les nombreux obstacles rencontrés, notamment les pénuries financières, les pressions diplomatiques, la pandémie de COVID-19 et les tensions régionales.

Malgré toutes ces difficultés, il a souligné que le projet a été mené à bien grâce à la persévérance et aux contributions collectives du peuple éthiopien.

Le Premier ministre a également déclaré que le barrage « n'a pas seulement mis fin à la souffrance et à l'incertitude, mais qu'il a aussi apporté la lumière », symbolisant l'espoir pour des millions de personnes qui ont enduré la pauvreté et les difficultés.

Exprimant le résultat profondément gratifiant de nombreuses années de lutte, il a souligné que l'achèvement de la GERD est une grande bénédiction pour l'Éthiopie et la région.