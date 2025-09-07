Afrique: Le Conseil pour la participation du public au RGO lance une ligne d'assistance téléphonique

2 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Bureau de la coordination nationale pour la participation publique à la GERD a annoncé la mise en place d'une ligne téléphonique 8120 à partir d'aujourd'hui, encourageant chaque Éthiopien à envoyer un court message de soutien et à exprimer ses idées en rapport avec l'achèvement du barrage, du 2 septembre au 10 octobre 2025.

Le Conseil national pour la participation du public à la construction du GERD, en collaboration avec Ethio Telecom, a lancé une ligne d'assistance téléphonique.

L'initiative restera active pendant 33 jours, du 2 septembre au 10 octobre 2025, encourageant chaque Éthiopien à envoyer un court message au 8120, en contribuant à partir de 5 Birr, a-t-on appris.

À cette occasion, Aregawi Berhe, directeur général de l'Office de coordination de la GERD, a souligné le grand sacrifice que les Éthiopiens, de l'intérieur comme de l'extérieur, ont consenti pour achever le barrage.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Précisant que le barrage a été construit sans aucune aide étrangère, Aregawi a souligné que la GERD est un modèle pour tous les projets nationaux à venir.

Le barrage est similaire à la victoire d'Adwa, qui a fait voler en éclats les accords coloniaux, a-t-il ajouté.

Mesay Woubshet, directeur de la communication chez Ethio Telecom, a déclaré qu'Ethio Telecom était fier de soutenir ce projet national.

La campagne de soutien par SMS rassemble les Éthiopiens pour célébrer le GERD

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.