Afrique: Le Conseil pour la participation du public au RGO lance une ligne d'assistance téléphonique

Addis Ababa — Le Bureau de la coordination nationale pour la participation publique à la GERD a annoncé la mise en place d'une ligne téléphonique 8120 à partir d'aujourd'hui, encourageant chaque Éthiopien à envoyer un court message de soutien et à exprimer ses idées en rapport avec l'achèvement du barrage, du 2 septembre au 10 octobre 2025.

Le Conseil national pour la participation du public à la construction du GERD, en collaboration avec Ethio Telecom, a lancé une ligne d'assistance téléphonique.

L'initiative restera active pendant 33 jours, du 2 septembre au 10 octobre 2025, encourageant chaque Éthiopien à envoyer un court message au 8120, en contribuant à partir de 5 Birr, a-t-on appris.

À cette occasion, Aregawi Berhe, directeur général de l'Office de coordination de la GERD, a souligné le grand sacrifice que les Éthiopiens, de l'intérieur comme de l'extérieur, ont consenti pour achever le barrage.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Précisant que le barrage a été construit sans aucune aide étrangère, Aregawi a souligné que la GERD est un modèle pour tous les projets nationaux à venir.

Le barrage est similaire à la victoire d'Adwa, qui a fait voler en éclats les accords coloniaux, a-t-il ajouté.

Mesay Woubshet, directeur de la communication chez Ethio Telecom, a déclaré qu'Ethio Telecom était fier de soutenir ce projet national.

La campagne de soutien par SMS rassemble les Éthiopiens pour célébrer le GERD