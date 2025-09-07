Afrique de l'Est: L'Éthiopie s'efforce de prospérer sur le marché mondial en produisant des biens de qualité, déclare le ministre

Addis Ababa — Selon le ministère du Commerce et de l'Intégration régionale, l'Éthiopie s'efforce de prospérer sur le marché international en produisant des biens de haute qualité.

Pour y parvenir, le gouvernement a créé le village Tiret (village de la qualité) à Addis-Abeba, pour un coût de 8 milliards de birrs.

Les institutions hébergées dans ce village comprennent l'Institut éthiopien de normalisation, l'Institut éthiopien de métrologie, le Service éthiopien d'accréditation, l'Entreprise éthiopienne d'évaluation de la conformité et l'Autorité éthiopienne de technologie, a-t-on appris.

S'exprimant lors du panel « Buy Ethiopian » organisé aujourd'hui dans le village, Kassahun Gofe, ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, a déclaré que le gouvernement accordait toute l'attention nécessaire à l'amélioration des produits manufacturés.

Le ministre a exhorté les parties prenantes à collaborer pour améliorer la qualité des produits.

De plus, M. Kassahun a souligné la nécessité d'une action concertée de tous les organismes concernés pour garantir la qualité des produits, car celle-ci ne peut être assurée par les seuls efforts d'un seul institut.

Il a ajouté que les normes relatives aux produits, aux essais en laboratoire, à la certification et à la supervision des produits manufacturés sont en train d'être renforcées.

Les participants à la table ronde ont quant à eux déclaré que le maintien de la qualité doit concerner tous les secteurs et tous les services.

Ils ont donc souligné que les industries, les universités et les institutions gouvernementales doivent travailler ensemble pour résoudre ces problèmes.