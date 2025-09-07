Addis Ababa — La fanfare des forces de défense nationales éthiopiennes (ENDF) s'est attiré les faveurs du monde entier en présentant le riche patrimoine culturel de la nation au festival international de musique militaire de la tour Spasskaya à Moscou, en Russie, qui s'est déroulé du 22 au 31 août 2025.

Se produisant pour la première fois lors de cet événement prestigieux, l'ensemble ENDF a captivé le public avec une fusion vibrante de musique éthiopienne traditionnelle et de compositions militaires modernes.

Leur répertoire comprenait des instruments indigènes tels que le kebero (tambour à deux faces) et le masenqo (luth à archet à une corde), offrant une expérience auditive unique qui a trouvé un écho auprès d'un public international diversifié.

Le général de division Endalkachew Woldekidan, directeur du département de développement psychologique des ENDF, a salué la performance du groupe en déclarant : « Leur professionnalisme et leur créativité ont rehaussé l'image de l'Éthiopie dans le monde entier, faisant de la nation et des ENDF une source de fierté ».

Le colonel Manyahlew Tadele, directeur des arts de l'ENDF, a décrit le spectacle comme une célébration de classe mondiale du patrimoine éthiopien, soulignant l'intégration transparente de l'authenticité culturelle dans une présentation contemporaine.

Le chef de la fanfare, le lieutenant-colonel Zemecha Bedi, a confirmé que le public international et les délégués ont loué la maîtrise musicale et la présence captivante de l'ensemble sur scène.

Créé en 2007, le festival de la tour Spasskaya met traditionnellement en scène des fanfares militaires, des gardes d'honneur et des groupes folkloriques. Au fil des ans, il a accueilli des participants de 59 pays et attiré plus de 900 000 spectateurs, offrant ainsi une plateforme de premier plan pour la diplomatie culturelle et les échanges professionnels. La participation de l'Éthiopie a permis non seulement de mettre en valeur son excellence artistique, mais aussi de renforcer sa réputation croissante au sein de la communauté internationale de la musique militaire.