Ethiopie: Le gouvernement annonce son programme pour la célébration du 13e mois éthiopien

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, le ministre a annoncé son intention de célébrer le 13e mois éthiopien (Pagumen) par divers événements à travers le pays.

Alors que l'année éthiopienne 2017 touche à sa fin, M. Legesse a dressé le bilan des progrès accomplis malgré les difficultés, soulignant que la nouvelle année est considérée comme un moment propice à de nouveaux projets et à un regain d'espoir, Pagumen marquant une transition importante, tant dans le calendrier que dans les aspirations de la nation.

L'année en Éthiopie compte 13 mois de 30 jours chacun, Pagumen comptant 5 ou 6 jours les années bissextiles.

Selon le ministre, les cinq jours de Pagumen revêtent une importance particulière en tant que période d'évaluation et de planification pour l'année à venir.

Chaque jour de Pagumen sera célébré avec un thème unique axé sur la résilience, la diversité, le progrès, le renouveau et la promesse d'un avenir meilleur, a souligné M. Legesse.

De plus, la célébration des jours de Pagumen vise à favoriser l'unité nationale et à inspirer la croissance individuelle et institutionnelle alors que l'Éthiopie entre dans la nouvelle année.

En conséquence, Pagumen 1 est désigné comme la Journée de la résilience, qui sera célébrée sous le thème « Des bases solides pour une nation résiliente ». Elle rend hommage à ceux qui se consacrent à la promotion de la paix, de la tranquillité et de la prospérité dans le pays.

Pagumen 2 est la Journée de la diversité, qui sera célébrée sous le thème « La diversité : la beauté de l'Éthiopie », renforçant la solidarité entre tous les Éthiopiens.

Pagumen 3 est la Journée du progrès, qui sera célébrée sous le thème « Le progrès pour une croissance durable ».

Cette journée rendra hommage aux réalisations remarquables de l'exercice fiscal écoulé en Éthiopie, tout en fixant des objectifs ambitieux pour la nouvelle année à venir.

Pagumen 4 est la Journée du renouveau, qui sera célébrée sous le thème « Le développement durable pour la renaissance nationale », commémorant les progrès significatifs accomplis par l'Éthiopie dans son parcours de renouveau et de transformation.

Pagumen 5 est le Jour de l'avenir, qui sera célébré sous le thème « Faire de l'Éthiopie numérique une réalité », soulignant les progrès et les efforts importants réalisés par l'Éthiopie dans le secteur numérique.

Évoquant les efforts déployés par le gouvernement au cours de l'année éthiopienne qui s'achève, M. Legesse a souligné que l'Éthiopie avait fait des progrès significatifs dans son développement et la mise en place d'un système démocratique inclusif au cours des sept dernières années.

Il a souligné les progrès réalisés en matière d'augmentation de la production et de la productivité, dans le but d'atteindre la souveraineté alimentaire et de réduire la dépendance à l'égard de l'aide étrangère.

Le mouvement industriel éthiopien a également réussi à remplacer de nombreux produits importés, tandis que des politiques fiscales coordonnées ont facilité la transition entre des difficultés financières et une réforme macroéconomique globale.

Il convient de noter que le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) a attiré l'attention internationale, l'Éthiopie ayant réussi à surmonter les défis et à affirmer sa souveraineté sur ce projet crucial.