Afrique: IATF 2025 à Alger - Prof. Benedict O. Oramah appelle à bâtir l'« Afrique globale » sur l'héritage de Fanon

À l'occasion de la Journée de la Diaspora Africaine, célébrée le 5 septembre en marge de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) à Alger, le Professeur Benedict Oramah, Président sortant d'Afreximbank, a lancé un appel à l'unité économique et culturelle des peuples d'ascendance africaine.

Dans son discoursn il a revisité l'histoire et rendu hommage à Frantz Fanon, grande figure du panafricanisme, dont le centenaire est célébré cette année. « Si la vie de Fanon nous enseigne quelque chose, c'est que l'unité est possible si la volonté existe », a déclaré Prof. Benedict O. Oramah, rappelant que les divisions héritées du colonialisme continuent de fragiliser l'Afrique et sa diaspora.

Un marché intégré de 4 000 milliards de dollars

Avec près de deux milliards d'habitants et un PIB combiné de 4 000 milliards de dollars, la diaspora africaine représente, selon Prof Oramah, « une opportunité inégalée ». Mais pour transformer ce potentiel en puissance économique, il faut « produire, vendre et consommer au sein de nos communautés ».

Dans cette optique, Afreximbank et ses partenaires ont annoncé le lancement imminent de la Africa Trade and Distribution Company (ATDC), destinée à promouvoir les produits africains sur les marchés du continent et au-delà.

L'allocution d'Oramah s'inscrivait aussi dans la perspective de la création d'une Commission Afrique Globale, qui portera institutionnellement cette ambition. Il a évoqué la possibilité d'événements culturels et sportifs fédérateurs, tels qu'un championnat d'athlétisme panafricain et caribéen ou l'extension de la Unity Cup de football.

« En ce lieu symbolique, là où Fanon a aidé à redéfinir le panafricanisme, nous faisons un pas de plus pour bâtir l'Afrique globale », a souligné Prof Oramah.

Aussi a-t-il remercié le gouvernement algérien, sous la houlette du Président Abdelmadjid Tebboune, pour l'accueil de cet événement. Il a également salué la présence de nombreux chefs d'État africains et caribéens, réunis pour préparer le prochain Sommet Union africaine-CARICOM, prévu à Addis-Abeba.

À travers cet appel, Afreximbank entend tracer une voie vers une Afrique et une diaspora unie par les marchés, la culture et le destin commun.