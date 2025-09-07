Afrique: IATF 2025 à Alger - Prof. Benedict O. Oramah appelle à bâtir l'« Afrique globale » sur l'héritage de Fanon

5 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna, envoyé spécial à Alger

À l'occasion de la Journée de la Diaspora Africaine, célébrée le 5 septembre en marge de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) à Alger, le Professeur Benedict Oramah, Président sortant d'Afreximbank, a lancé un appel à l'unité économique et culturelle des peuples d'ascendance africaine.

Dans son discoursn il a revisité l'histoire et rendu hommage à Frantz Fanon, grande figure du panafricanisme, dont le centenaire est célébré cette année. « Si la vie de Fanon nous enseigne quelque chose, c'est que l'unité est possible si la volonté existe », a déclaré Prof. Benedict O. Oramah, rappelant que les divisions héritées du colonialisme continuent de fragiliser l'Afrique et sa diaspora.

Un marché intégré de 4 000 milliards de dollars

Avec près de deux milliards d'habitants et un PIB combiné de 4 000 milliards de dollars, la diaspora africaine représente, selon Prof Oramah, « une opportunité inégalée ». Mais pour transformer ce potentiel en puissance économique, il faut « produire, vendre et consommer au sein de nos communautés ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans cette optique, Afreximbank et ses partenaires ont annoncé le lancement imminent de la Africa Trade and Distribution Company (ATDC), destinée à promouvoir les produits africains sur les marchés du continent et au-delà.

L'allocution d'Oramah s'inscrivait aussi dans la perspective de la création d'une Commission Afrique Globale, qui portera institutionnellement cette ambition. Il a évoqué la possibilité d'événements culturels et sportifs fédérateurs, tels qu'un championnat d'athlétisme panafricain et caribéen ou l'extension de la Unity Cup de football.

« En ce lieu symbolique, là où Fanon a aidé à redéfinir le panafricanisme, nous faisons un pas de plus pour bâtir l'Afrique globale », a souligné Prof Oramah.

Aussi a-t-il remercié le gouvernement algérien, sous la houlette du Président Abdelmadjid Tebboune, pour l'accueil de cet événement. Il a également salué la présence de nombreux chefs d'État africains et caribéens, réunis pour préparer le prochain Sommet Union africaine-CARICOM, prévu à Addis-Abeba.

À travers cet appel, Afreximbank entend tracer une voie vers une Afrique et une diaspora unie par les marchés, la culture et le destin commun.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.