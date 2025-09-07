Cote d'Ivoire: AfroBasket U16 garçons 2025 - Les Éléphanteaux pulvérisent la Sierra Leone (112-27)

Un début de compétition en mode rouleau compresseur pour la Côte d'Ivoire face à la Sierra-Léone le jeudi 4 septembre 2025, à Kigali (Rwanda).

La Côte d'Ivoire n'a pas simplement gagné. Elle a transformé son entrée à l'AfroBasket U16 en démonstration... et presque en cours particulier de Basket. Les Éléphanteaux, coachés par Anderson Affi, ont littéralement "pulvérisé" les jeunes basketteurs Sierra-léonais (112-27) pour lancer leur campagne continentale à Kigali.

Dès le premier quart-temps, la messe était dite : 34-2. À la pause, les compteurs affichaient 69-8, preuve d'un écart abyssal. Dans ce festival offensif, un homme a régné : Jean-Philippe Oka, Mvp du match, avec 26 points, 8 rebonds et 6 interceptions, véritable cauchemar pour les adversaires.

Les Éléphanteaux affronteront l'Angola ce samedi 6 septembre, avant de croiser le fer avec le Rwanda, pays hôte, le 9 septembre 2025. Cette fois, il faudra confirmer que l'humiliation infligée à la Sierra Leone n'était pas qu'une simple balade de santé.