Cote d'Ivoire: Football/Naissance de l'Olympique de Mahibouo - Un rêve devenu réalité

Le village de Mahibouo a vécu, le dimanche 31 août 2025, un moment historique avec la tenue de l'assemblée générale constitutive de l'Olympique de Mahibouo, nouveau vivier sportif du canton Paccolo.

En quittant Abidjan pour le pays profond bété, on a vite su qu'il y aurait quelques tubes au programme : « Allons à Gagnoa », « Kalgbeu » ou encore « Zoukou ». À force de les entendre, même les pneus semblaient fredonner tout au long des 275 km.

C'est la place du village de Mahibouo, situé à 4 km de la ville de Gagnoa, qui a accueilli la toute première assemblée générale constitutive de l'Olympique de Mahibouo. L'événement a mobilisé les autorités coutumières avec leur tête le chef du village, les parents des joueurs, les jeunes de toutes les catégories, ainsi que des délégations venues des villages voisins.

Deux candidats étaient en lice pour la présidence du club, après le retrait de trois autres. À l'issue du vote, Charles Romaric Aubin Hassane a été élu président avec 39 voix sur 52 votants. Son challenger, Gbatalé Serges Mathieu, crédité de 13 voix, a accepté de rejoindre la direction afin de mettre son expertise au service du projet. L'élection a également permis de désigner le commissaire aux comptes, fonction confiée à Zahui Zubi parmi trois candidats.

Interrogé à l'issue du scrutin, le nouveau président, Charles Hassane, a affiché sa détermination : « C'est un sentiment de joie pour moi. Les défis sont énormes, mais nous allons immédiatement nous mettre au travail. Mon programme prévoit l'équipement de toutes les catégories, la réhabilitation du terrain et la préparation du club pour les compétitions de district, de division et de région. Et, dans les jours à venir, acter définitivement la structuration du club. »

Le chef du village, Dimi Luc, a exprimé la fierté de toute la communauté : « Je ne ressens que de la joie. Mon souhait est de voir cette équipe évoluer, permettre à nos jeunes d'atteindre un niveau supérieur et, pourquoi pas, de décrocher des transferts vers des clubs professionnels. »

De son côté, le coach principal, Zouadé Cyprien dit Zinho, a rappelé le chemin parcouru. « L'Olympique de Mahibouo existe dans l'esprit depuis trois ans. Aujourd'hui, il est structuré avec trois catégories (U11, U14, U16). L'équipe a déjà remporté deux trophées locaux et se prépare pour une nouvelle finale. Notre objectif à long terme est de bâtir un club professionnel, avec son propre stade », nous a-t-il confié lors d'une visite sur le terrain.

Président d'honneur et instigateur du projet, le coach français Bernard Gourmelen, depuis Lorient, a tenu à préciser : « Mon rôle reste modeste. Je peux contribuer par des conseils, un appui financier ou du sponsoring, mais la gestion du club doit rester entre les mains des villageois. La porte est grande ouverte à des personnes originaires de Mahibouo », a déclaré l'auteur du livre « Le football, passion ivoirienne... »

Avec une équipe dirigeante installée, un encadrement technique expérimenté et une communauté mobilisée, l'Olympique de Mahibouo ouvre une nouvelle page de son histoire, portée par l'ambition d'inscrire durablement le village sur la carte du football ivoirien.

« La France a l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Désormais, la Côte d'Ivoire peut compter sur son Olympique : celui de Mahibouo », s'est réjoui un habitant du village.

Et si ce dimanche d'août marquait, au-delà de la naissance d'un club, l'éveil d'une terre de football prête à écrire sa légende ?