Afrique: Solidarité au Cojep - Charles Blé Goudé offre 1 million Fcfa à 2 militants handicapés et promet une prothèse à chacun

Ils sont deux militants du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep), vivant avec un handicap physique, à démontrer leur amour au parti, leur militantisme et leur engagement lors des festivités marquant les 10 ans du mouvement, le 30 août à Yamoussoukro et partout ailleurs.

Il s'agit de Gouré Irié, secrétaire départemental de Tiébissou, et de Koffi K. Ceux-ci ont bénéficié d'un soutien de la direction du parti, matérialisé par une enveloppe de 500 000 Fcfa chacun, remise par le président du Cojep, Charles Blé Goudé, le mercredi 3 septembre 2025, lors d'un repas offert au comité d'organisation des festivités du 10e anniversaire à Yamoussoukro.

Ce moment de convivialité et de partage a été l'occasion pour Charles Blé Goudé de revenir sur le concept du meeting payant, son objectif et le but qui, selon lui, a été atteint. « Nous avons voulu marquer le coup quand nous avons décidé de faire un meeting payant. C'est un pas vers la transformation des mentalités en Côte d'Ivoire. Ce, pour mettre fin au clientélisme politique, l'infantilisation des Ivoiriens. En même temps, les inviter à un militantisme d'engagement », a-t-il déclaré.

Pour lui, à travers ce concept de meeting payant, il s'agit de révolutionner la vie politique en Côte d'Ivoire. « Nous avons commencé à Yamoussoukro et nous allons continuer pour le transmettre à toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour changer les choses. Une reconversion de mentalité », a-t-il soutenu.

Et de poursuivre : « En le faisant, deux des nôtres, malgré leur handicap, sont venus nous montrer leur détermination. Au nom de la direction du parti, nous avons pris l'engagement de l'achat de leur prothèse. Mais en même temps, vu l'effort qu'ils ont fait en votre nom, le Cojep donne à chacun une enveloppe de 500 000 Fcfa. Au Cojep, c'est du concret. »

12 500 tickets vendus

La rencontre de partage a également permis à Charles Blé Goudé de faire le point sur la vente des tickets. « Avant notre départ pour Yamousoukro, nous avions déjà vendu 10 000 tickets. Je peux vous donner aujourd'hui le nombre de tickets vendu. Cela fait 12 500 tickets, soit 12,5 millions de Fcfa. Ce n'est pas l'argent qui compte, mais le geste, la volonté, l'engagement des militants qui déboursent 1000 Fcfa pour assister à un meeting politique pour la première fois en Côte d'Ivoire. Notre objectif est atteint. Celui de transmettre à toute la Côte d'Ivoire cette nouvelle manière de faire la politique », s'est-il félicité.