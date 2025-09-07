Cote d'Ivoire: Coupe Dominique Ouattara à Zouatta 1 - Ziondrou 2 remporte le trophée de la 5e édition

4 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par FRANCK YEO

L'équipe de Ziondrou 2 a remporté le trophée du tournoi de Maracana initié par la Fondation Children of Africa, le 31 août 2025, au stade de la paix « Philippe Kouhon » de Zouatta 1, dans le département de Facobly, face au Fc Génération Poteybly.

Le tournoi qui s'est déroulé du 16 au 30 août 2025, a réuni 16 équipes issues des villages du département de Facobly dans un esprit de fraternité. « Ce tournoi n'est pas seulement un jeu, c'est un espace d'échange et de solidarité où les jeunes peuvent exprimer leurs talents et renforcer leurs liens », a souligné le promoteur Philippe Kouhon.

A l'en croire, cette compétition sportive traduit la volonté de la Première dame Dominique Ouattara de porter son engagement dans les villages et les hameaux les plus reculés de la Côte d'Ivoire. A travers le sport, elle offre aux enfants de 7 à 15 ans, un espace d'épanouissement, de brassage culturel et de cohésion sociale.

Ainsi, grâce à l'appui constant de la Fondation Children of Africa, Zouatta 1 s'affirme désormais comme un carrefour du vivre-ensemble pendant la période des vacances scolaires. Et cela démontre que même dans les zones reculées, le sport peut devenir un puissant levier de développement communautaire.

