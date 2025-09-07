Cote d'Ivoire/Gabon: Éliminatoires Mondial 2026 - Le Gabon reprend la tête du groupe F et met la pression sur la Côte d'Ivoire

Les Gabonais n'ont laissé aucune chance aux Seychelles (4-0) le mercredi 3 septembre 2025, lors de la 7e journée des éliminatoires du Mondial 2026, et mettent un peu plus la pression sur la Côte d'Ivoire.

Les Panthères du Gabon ont fait leur marché du mercredi et le plat du jour était seychellois. Au Côte d'Or National Sports Complex de Saint-Pierre, à l'île Maurice, les hommes de Thierry Mouyouma n'ont pas traîné pour « avaler » leurs adversaires du soir 4-0.

Comme à l'aller, les Gabonais n'ont laissé aucune chance aux Insulaires. Denis Bouanga (Los Angeles Fc), en mode chef cuisinier, a concocté un triplé en première mi-temps, histoire de plier le match avant la pause. Pour le dessert, Yannis M'Bemba a ajouté un quatrième but en fin de rencontre.

Avec ce festin, les Panthères grimpent provisoirement en tête du groupe F avec 18 points. Mais attention, la table n'est pas encore débarrassée : les Éléphants de Côte d'Ivoire pourraient bien reprendre la première place dès vendredi face au Burundi. La pression monte, et la bataille pour le billet du Mondial promet encore quelques plats relevés.

Le prochain match des Panthères du Gabon sera face aux champions d'Afrique, le mardi 9 septembre 2025, à Franceville.