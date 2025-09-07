Cote d'Ivoire: Démarrage du 'digital first' à Fraternité Matin - Des téléphones remis aux chefs de service

Une dizaine de téléphones de marque iPhone et Tecno constitue le premier lot d'appareils que la direction générale de Fraternité Matin a décidé de mettre à la disposition des deux rédactions (fratmat.info et print), dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « digital first ».

Le « digital first » consiste à publier l'information en ligne en priorité. Concrètement, le journaliste du Groupe Fraternité Matin, en reportage, en mission ou présent sur un événement, doit avoir pour premier réflexe d'envoyer les premières informations à la rédaction de fratmat.info, afin d'assurer une diffusion rapide sur les différents canaux numériques du groupe. Ces informations peuvent prendre la forme d'une brève, d'images ou d'une vidéo.

C'est pour réussir cette nouvelle approche éditoriale, et surtout la traduire en actes concrets, que Serge Abdel Nouho, directeur général, assisté de son adjoint Adama Koné, a procédé à la remise de téléphones aux deux rédactions ce vendredi 5 septembre 2025, à la salle Charles Diagne.

« Nous sommes dans la phase active du projet. La semaine dernière, nous avons lancé les travaux de certaines infrastructures à mettre en place en adéquation avec nos ambitions. Ces téléphones ne sont qu'un échantillon », a expliqué le directeur général.

Au nom des récipiendaires, David Ya, chef du service Économie, s'est félicité de cette remise qui marque, selon lui, le début d'une dynamique visant à positionner le groupe Fraternité Matin dans le traitement rapide de l'information. Toujours au nom de ses collègues, il a promis de faire bon usage des appareils.

Il convient de préciser que ces téléphones ne représentent qu'une partie du kit prévu. Celui-ci comprendra également un trépied, un logiciel de montage et une dotation en connexion internet. Un ensemble qui permettra à chaque reporter d'être plus autonome et de travailler dans de meilleures conditions.