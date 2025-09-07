Cote d'Ivoire: « Abidjan Média Forum 2025 » - Les journalistes appelés à bâtir une élection apaisée

À quelques semaines d'une élection présidentielle décisive, la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir une nouvelle édition d'un rendez-vous majeur pour le paysage médiatique. Il s'agit d'Abidjan Média Forum (AMF) 2025, prévu le 18 septembre 2025 à l'hôtel Radisson Blu Abidjan.

Placée sous le thème « Côte d'Ivoire : contribution des médias pour une élection apaisée », cette rencontre se veut une tribune d'échanges et de réflexion pour favoriser une presse responsable, au service de la paix et de la cohésion sociale.

Dans un environnement médiatique souvent traversé par les invectives politiques, le sensationnalisme et les fakes news, la tenue de ce forum apparaît plus que jamais nécessaire. En effet, à mesure que la compétition électorale s'intensifie, les appels à la haine et la désinformation fragilisent la scène publique. C'est pour inverser cette tendance que le Groupe L'Intelligent d'Abidjan, initiateur du forum, propose de placer la responsabilité des médias au coeur du débat.

L'AMF, qui a déjà connu trois éditions depuis 2018, s'est imposé comme une plateforme unique rassemblant décideurs, top managers de presse et professionnels du journalisme. Après avoir exploré les thèmes de la liberté de la presse, de la promotion du leadership féminin dans les médias, et des enjeux globaux comme la gouvernance ou l'intelligence artificielle, cette quatrième édition met résolument l'accent sur le rôle des médias dans le processus électoral.

Le forum 2025 ambitionne de favoriser l'échange d'idées et de bonnes pratiques entre journalistes ; de sensibiliser à la lutte contre les fakes news et les discours de haine ; de renforcer la promotion de la paix et de la cohésion sociale ; de promouvoir les valeurs d'éthique et de responsabilité dans le traitement de l'information.

À travers ces actions, les organisateurs espèrent que les journalistes et patrons de médias deviendront de véritables artisans de paix, contribuant à une couverture médiatique équilibrée et apaisée durant la période électorale.

Près de 500 participants sont attendus, à savoir responsables de médias ivoiriens et africains, journalistes, communicants, universitaires, leaders d'organisations de la société civile, élus locaux, institutions de sécurité, mais aussi organisations de jeunesse et de femmes. Ce brassage d'acteurs traduit la volonté de bâtir un espace inclusif et constructif, à la croisée des enjeux politiques, médiatiques et citoyens.

À travers ce forum, Abidjan confirme sa place de carrefour du débat démocratique en Afrique. Plus qu'un simple événement professionnel, l'AMF 2025 entend rappeler que l'information de qualité est une arme de paix et que la responsabilité sociale des médias est indissociable de la stabilité du pays.