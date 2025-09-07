Cote d'Ivoire: « Caravane Vacances Loisirs 2025 » - 16 villes animées et 50 000 bénéficiaires

4 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Du 16 au 30 août 2025, la Caravane Vacances Loisirs a sillonné seize villes de Côte d'Ivoire, touchant directement plus de 50 000 personnes de tous âges. Initiée par le Ministère du Tourisme et des Loisirs, à travers la Direction Générale des Loisirs, cette première édition s'est imposée comme une expérience inédite, alliant détente, divertissement, découvertes et partage.

Au-delà du caractère festif, l'événement a mis en avant trois messages essentiels. D'abord, les loisirs sont un droit universel. Ils doivent être accessibles partout, car ils constituent un facteur de bien-être, de paix et de cohésion sociale. Ensuite, les loisirs représentent un levier économique, générateur d'emplois et d'opportunités pour les jeunes, grâce aux nombreuses activités culturelles, sportives et récréatives qu'ils engendrent. Enfin, ils constituent une réponse aux défis sociaux, en offrant à la jeunesse des alternatives saines face aux dérives qui menacent son avenir.

En mobilisant un public aussi large et diversifié, la caravane a incarné la volonté du Gouvernement de promouvoir un accès équitable aux loisirs sur tout le territoire national. « Les loisirs ne sont pas un luxe, ils sont un enjeu républicain, inclusif et porteur de développement », a rappelé Isabelle Anoh, Directrice Générale des Loisirs, soulignant la portée citoyenne de l'initiative.

De ville en ville, la caravane a transformé les vacances en un moment de communion, où familles, enfants et jeunes ont pu profiter d'espaces d'animation de qualité. Elle a démontré qu'en Côte d'Ivoire, les loisirs ne se limitent pas à la distraction, mais participent à l'épanouissement personnel, à la cohésion nationale et au développement durable.

Cette première édition réussie ouvre ainsi la voie à une institutionnalisation de la Caravane Vacances Loisirs, appelée à devenir un rendez-vous incontournable du calendrier estival ivoirien.

