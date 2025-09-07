Cote d'Ivoire: Arts visuels - Mylène Amon vole au secours des enfants atteints du cancer

Après avoir inscrit en lettres d'or son nom au Guinness world records, en réalisant 132 portraits en illusion d'optique sur papier en 120 heures, du 5 au 10 février 2025, Mylène Amon a remis le couvert en exposant sur les cimaises de la Jacobleu Art Gallery le jeudi 28 août 2025, à Cocody les Deux-Plateaux.

Cette fois, pas pour montrer une autre facette de son immense talent de portraitiste, mais pour voler au secours des tout-petits atteints de cancer. Ainsi, l'ex-maquilleuse de la Nouvelle chaîne de télévision ivoirienne (Nci) a procédé à l'expo-vente des portraits de personnalités de divers secteurs d'activité réalisés dans le même style. Une partie de ces ventes devrait être reversée à une organisation de lutte contre le cancer pédiatrique.

C'est donc avec émotion que la championne Guinness world records en "paper art" a situé l'enjeu de l'exposition, à laquelle ont pris part Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie ; Fatoumata Fofana Assia, conseiller technique représentant le ministre en charge des Affaires étrangères ; Jacobleu, artiste pluridimensionnel et propriétaire de ce haut lieu de la culture ivoirienne, ainsi que de nombreuses autres personnalités.

Ne pas lâcher la proie pour l'ombre

Pour l'artiste, certes son audace, sa résilience et son engagement lui ont permis de réaliser avec brio la performance du plus grand nombre de fleurs origami japonaises, « réalisée en une heure non pas par une Japonaise mais par une Ivoirienne », mais la star de ce soir n'était pas elle-même. C'était plutôt les enfants qui souffrent du cancer et qui ont besoin des bonnes volontés.

« Nous allons certes célébrer un exploit mondial mais ne nous détournons pas du vrai combat. Celui de faire l'une des meilleures ventes privées des portraits d'illusion d'optique afin de donner une raison de vivre à ces adorables enfants », a-t-elle situé. Puis de préciser que ce vernissage est un prétexte pour poser les bases de son projet majeur, celui de créer un atelier de formation en "paper art" afin de transmettre son savoir aux enfants malades.

Du doute à la reconnaissance

Face à tant de débauche d'énergie positive et de manifestation d'amour du prochain, le ministre de la Culture et de la Francophonie n'a pu que saluer le mérite de Mylène Amon, sa grandeur d'esprit et les valeurs qui la caractérisent. « Je l'avais reçue au moment où elle s'apprêtait à lancer son challenge. Je la regardais avec un peu de suspicion, mais ce qui m'avait frappée, c'était sa détermination », a témoigné Françoise Remarck. Qui a invité la jeunesse ivoirienne à suivre cet autre exemple méritoire.

« Merci Mylène pour tout ce que tu fais, et je peux t'assurer que nous serons toujours à tes côtés », a-t-elle conclu. Non sans prendre une huitaine de portraits en illusion d'optique, représentant les plus hautes autorités étatiques.

Mylène Amon a exprimé, à travers l'attribution de médailles, sa reconnaissance à toutes les bonnes volontés qui l'ont accompagnée dans la réalisation de son projet.

D'éloges, Jacobleu n'en a pas tari. « Elle est une force tranquille et l'abnégation lumineuse », a-t-il dit. Avant de souhaiter une bonne soirée à tous sous le signe de l'art du coeur et de l'espoir.