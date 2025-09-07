Afrique de l'Ouest: Intégrité de l'information en Afrique de l'Ouest et au Sahel - Une conférence régionale ouverte à Praia

La capitale du Cap Vert, Praia, abrite depuis le mercredi 3 septembre 2025, la conférence régionale sur l'intégrité de l'information en Afrique de l'Ouest et au sahel, dédiée à promouvoir une gouvernance des plateformes numériques fondée sur les droits humains.

La conférence est organisée avec l'appui de l'Unesco et d'autres partenaires dont, la GIZ, la coopération allemande. Selon le communiqué produit à cet effet, elle réunit, entre autres, des acteurs étatiques, des présidents d'organes de régulation des médias, des organismes d'accès à l'information d'intérêt public, des universitaires et des responsables d'organisations de la société civile.

Elle s'inscrit dans un contexte de préoccupations majeures liées à la désinformation, aux discours de haine, la protection des droits humains en ligne et la résilience des sociétés face à la manipulation de l'information.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La participation de la Côte d'Ivoire à la rencontre de Praia est assurée par les présidents de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, Maître René Bourgouin, de l'Autorité nationale de la presse, Samba Koné, de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics (Caidp), Mme Anne-Marie Konan Payne et une forte délégation ministérielle conduite par la directrice générale de la communication, Dammond Gertrude.

Des ateliers thématiques, plénières et un segment de haut niveau sont à l'agenda de cette conférence régionale, qui refermera ses portes, vendredi 5 septembre 2025, par l'adoption d'un cadre stratégique et d'un plan d'action appelé "Plan d'action de Praia".

Ce plan d'action devra guider les politiques futures sur la gouvernance des plateformes numériques en Afrique de l'Ouest et au sahel.

Le secrétaire d'État adjoint du Premier ministre du Cap Vert, Lourenço Lopes, procédant à l'ouverture des travaux, a souligné la nécessité de définir un cadre régional qui tire parti des nouvelles technologies et analyse les risques et les menaces du monde numérique "de manière responsable".