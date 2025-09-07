Afrique de l'Ouest: Intégrité de l'information en Afrique de l'Ouest et au Sahel - Une conférence régionale ouverte à Praia

4 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

La capitale du Cap Vert, Praia, abrite depuis le mercredi 3 septembre 2025, la conférence régionale sur l'intégrité de l'information en Afrique de l'Ouest et au sahel, dédiée à promouvoir une gouvernance des plateformes numériques fondée sur les droits humains.

La conférence est organisée avec l'appui de l'Unesco et d'autres partenaires dont, la GIZ, la coopération allemande. Selon le communiqué produit à cet effet, elle réunit, entre autres, des acteurs étatiques, des présidents d'organes de régulation des médias, des organismes d'accès à l'information d'intérêt public, des universitaires et des responsables d'organisations de la société civile.

Elle s'inscrit dans un contexte de préoccupations majeures liées à la désinformation, aux discours de haine, la protection des droits humains en ligne et la résilience des sociétés face à la manipulation de l'information.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La participation de la Côte d'Ivoire à la rencontre de Praia est assurée par les présidents de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, Maître René Bourgouin, de l'Autorité nationale de la presse, Samba Koné, de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics (Caidp), Mme Anne-Marie Konan Payne et une forte délégation ministérielle conduite par la directrice générale de la communication, Dammond Gertrude.

Des ateliers thématiques, plénières et un segment de haut niveau sont à l'agenda de cette conférence régionale, qui refermera ses portes, vendredi 5 septembre 2025, par l'adoption d'un cadre stratégique et d'un plan d'action appelé "Plan d'action de Praia".

Ce plan d'action devra guider les politiques futures sur la gouvernance des plateformes numériques en Afrique de l'Ouest et au sahel.

Le secrétaire d'État adjoint du Premier ministre du Cap Vert, Lourenço Lopes, procédant à l'ouverture des travaux, a souligné la nécessité de définir un cadre régional qui tire parti des nouvelles technologies et analyse les risques et les menaces du monde numérique "de manière responsable".

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.