Madagascar: Baobab Plus devient Izili Madagascar - Une nouvelle ère pour l'énergie et le digital

La salle Horloge Soarano a offert mardi soir un décor à la hauteur de l'événement : la cérémonie officielle de la transition de Baobab Plus Madagascar vers sa nouvelle identité, Izili Madagascar.

Après la présentation du bilan, la Directrice Marketing, Niriavotra Randrianarivelo, a levé le voile sur le nouveau nom : Izili, sous les applaudissements des invités. « Ce soir, Baobab Plus prend son envol et écrit sa propre histoire », a-t-elle lancé, soulignant la volonté de l'entreprise de clarifier son identité et de renforcer son ambition.

Ce changement de nom s'inscrit dans un contexte de transformation positive, marqué par l'entrée de Biolite, partenaire historique et fabricant de solutions solaires, au capital en tant qu'actionnaire majoritaire. Une intégration qui, selon la direction, permettra à Izili de proposer des produits de qualité, adaptés aux besoins des foyers et entrepreneurs malgaches, à des prix accessibles. Depuis 2016, l'entreprise a distribué plus de 260 000 produits solaires, atteignant même les zones les plus reculées grâce à un réseau de 230 points de vente et 320 agents nomades.

Pour la Directrice Générale, Guilla Lenne Venance, l'objectif reste inchangé. « Avec Izili, nous entrons dans une nouvelle ère plus ambitieuse, mais notre mission demeure : illuminer des vies et connecter les communautés », a-t-elle déclaré. Dans la salle, dont l'atmosphère oscillait entre nostalgie et excitation, les anciens logos cédaient la place à la nouvelle identité visuelle, projetée en grand. Les invités, réunis autour d'un cocktail, échangeaient sur les perspectives qu'ouvre cette nouvelle page de l'histoire d'Izili Madagascar.