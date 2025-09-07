Madagascar: FIA et FIG 2025 - Une double vitrine de l'agroalimentaire à Ivato, jusqu'au 7 septembre

La 7e édition de la Foire internationale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche (FIA) s'est ouverte officiellement le 4 septembre 2025 au Centre de conférences international (CCI) Ivato.

Pour la première fois, la FIA est organisée conjointement avec le Festival international de la gastronomie (FIG), donnant naissance à un rendez-vous unique qui se tiendra jusqu'au 7 septembre. Placée sous le thème « La terre nourrit, la main transforme, le palais savoure », cette manifestation réunit plus de 300 stands. Organisée par Madavision, elle ambitionne de valoriser l'ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire, depuis les producteurs jusqu'aux restaurateurs, tout en reconnectant les citoyens à l'origine de leur alimentation. A noter que le secteur de la pêche et de l'aquaculture occupe une place de choix cette année. Le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue (MPEB), via l'Agence de la pêche et de l'aquaculture (AMPA), met à profit cette plateforme pour rapprocher pisciculteurs, producteurs d'alevins, commerçants et consommateurs. L'objectif est d'accompagner ces acteurs vers une professionnalisation accrue et de renforcer les synergies au sein de la filière.

Par ailleurs, la cérémonie d'ouverture, présidée par des membres du gouvernement et de hauts responsables, a rassemblé une large palette d'acteurs : agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, artisans et chefs de renom. Au programme de l'événement figurent des démonstrations culinaires,des dégustations, des ateliers sur l'hygiène alimentaire, mais aussi des animations culturelles et des concerts. Plus de 10 shows culinaires réunissant des chefs malgaches et étrangers, venus notamment de Corée et de La Réunion, ponctuent l'événement. Avec cette double vitrine, la FIA et le FIG 2025 se positionnent comme un carrefour économique, culturel et festif, destiné à promouvoir les savoir-faire locaux et à stimuler le dynamisme du secteur primaire.