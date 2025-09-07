Madagascar: Accès à l'énergie - Un projet pour l'électrification de 24 fokontany en vue à Arivonimamo

5 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R.

Un vaste projet d'électrification rurale va voir le jour dans le district d'Arivonimamo, région Itasy. 24 fokontany sont concernés par cette initiative portée par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) et née d'une candidature spontanée émise par l'Agence de développement de l'électrification rurale (ADER).

Selon le MEH, l'objectif est d'améliorer l'accès à l'électricité dans les zones rurales, tout en assurant un développement durable et inclusif. En effet, le projet s'inscrit dans la politique nationale de l'énergie qui mise sur l'expansion du réseau dans les campagnes, où le taux d'électrification demeure encore très faible.

Il met l'accent sur les énergies renouvelables, notamment l'hydroélectricité, afin de garantir un approvisionnement fiable et respectueux de l'environnement. Les installations prévues incluront des unités de production adaptées à chaque site, des réseaux de distribution et des infrastructures modernes permettant un raccordement sécurisé des foyers.

Appel à concurrence

Au-delà de l'aspect technique, les impacts attendus sont multiples. L'arrivée de l'électricité dans ces Fokontany favorisera la création d'activités génératrices de revenus, facilitera l'accès à l'éducation et aux soins de santé et améliorera la qualité de vie des habitants. L'implication du secteur privé, encouragée à travers des partenariats publics-privés, vise à garantir la pérennité financière et opérationnelle des infrastructures.

Bref, ce projet constitue une étape importante vers l'atteinte des objectifs nationaux en matière d'électrification, contribuant à réduire les inégalités entre zones urbaines et rurales et à soutenir la croissance économique locale. Néanmoins, comme les procédures l'exigent, le MEH a lancé un appel à concurrence pour permettre à d'autres opérateurs intéressés de proposer leurs solutions et garantir la transparence du processus.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

