Madagascar: FEC - FRD - Une délégation technique du FMI, dans nos murs

Une délégation du Fonds monétaire international (FMI) est actuellement au pays. Comme l'indique le rapport du conseil des ministres dans une communication verbale du ministère de l'Economie et des Finances,

il s'agit d'une « Fact Finding », c'est-à-dire une mission exploratoire ou de constatation des faits que le FMI réalise dans les pays qui sont sous-programme.

Examens préliminaires

La mission qui a débuté hier pour se terminer le 10 août prochain sera l'occasion pour les techniciens du FMI d'examiner la situation qui prévaut au pays sur les thèmes budgétaires, monétaires et sociaux. Une manière, en somme pour le bailleur de fonds de procéder à des examens préliminaires et exploratoires afin de préparer les prochaines missions qui entreront dans le cadre de la troisième revue au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) et de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD). Durant cette mission, les techniciens du FMI auront l'occasion de discuter avec les autorités nationales, les institutions financières, et probablement les acteurs privés, sur l'évolution de la situation socio-économique du pays.

Bonne performance

Contrairement à la mission de revue, la mission exploratoire, n'est pas contraignante car elle vise seulement à recueillir des informations économiques et financières sur terrain. On rappelle sur ce point que les deux premières revues de la FEC et de la FRD ont eu respectivement lieu en fin février 2025 et début juillet 2025 et ont débouché sur le déblocage respectif de 101 millions de dollars et de 107 millions de dollars. D'après les observateurs, l'intervalle de cinq mois entre les deux revues témoigne de la performance de Madagascar dans la réalisation des réformes au titre de la FEC et de la FRD. En effet, généralement le délai entre deux revues est de six mois dans la plupart des cas des pays membres, contre cinq pour Madagascar. En somme, la troisième revue de la FEC et de la FRD aura probablement lieu vers le mois de décembre prochain. Le temps pour le gouvernement en général et le ministère de l'Economie et des Finances en particulier, de démontrer qu'ils font preuve de continuité dans la réalisation des réformes qui conditionnent le déblocage des fonds.