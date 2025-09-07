Afrique: Environnement - Consultation interrégionale sur l'accès au Fonds vert pour le climat

Les consultations interrégionales sur l'accès au Fonds vert pour le climat se sont tenues cette semaine à Toamasina. Depuis le 2 septembre, elles ont réuni les représentants des Régions Atsinanana, Analanjirofo, Alaotra Mangoro, Bongolava et Itasy, aux côtés d'acteurs publics, privés et de la société civile.

Selon les organisateurs, l'objectif de cette rencontre était de collecter des informations pertinentes pour l'élaboration d'un mécanisme national d'accès au Fonds vert, destiné à soutenir la lutte contre le changement climatique. Les discussions ont porté sur les procédures existantes d'instruction et d'évaluation des projets, leurs avantages et contraintes, et sur la manière dont elles pourraient être intégrées dans le futur dispositif.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre du projet GCF Readiness, piloté par le Ministère de l'Environnement et du Développement durable, avec l'appui technique de la FAO et le financement du Green Climate Fund. Elle marque une nouvelle étape dans la préparation institutionnelle de Madagascar à mobiliser efficacement les financements climatiques.