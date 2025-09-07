Madagascar: Transformation du bois et de la pierre - Le « design » made in China séduit à petit prix

À Madagascar, le secteur du meuble traverse une période délicate. La concurrence, notamment celle des produits importés de Chine, inquiète les acteurs locaux. « On retrouve ces meubles un peu partout, surtout sur Facebook. Ils sont souvent moins chers et très design, ce qui rend la compétition difficile », déplore Laelia Dijoux Monloup, vice-présidente de Hazovato.

Depuis près de 60 ans, cette entreprise spécialisée dans la transformation du bois et de la pierre s'impose comme référence dans la fabrication de mobiliers et matériaux de construction 100% « vita malagasy ». Consciente des enjeux, Hazovato a décidé de ne pas céder face à cette pression croissante. L'entreprise a inauguré officiellement un tout nouveau showroom au coeur de son site dans la zone industrielle Forello, à Tanjombato. Une manière de marquer son ambition de croissance tout en renforçant sa visibilité.

Ce nouvel espace d'exposition met à l'honneur des gammes de mobilier originales, conçues en bois massif et en pierre locale, symboles du savoir-faire malgache. Et l'enseigne ne compte pas s'arrêter là : des collections en bois d'Afrique devraient également y être dévoilées prochainement. Une réponse stratégique face à une concurrence mondialisée, misant sur la qualité, l'authenticité et l'innovation locale. Dorénavant, les clients peuvent également payer leurs meubles en plusieurs fois et bénéficieront très prochainement d'une livraison gratuite.