Madagascar: Education - Une moto signée par le pape Léon XIV, à mettre aux enchères pour financer une école à Ihosy

L'initiative est des « Jesus Bikers », un mouvement de motards qui a vu le jour il y a une dizaine d'années à Schaafheim, en Allemagne, et qui a marché main dans la main avec les OEuvres pontificales missionnaires en Autriche ou Missio Autriche dans la réalisation d'un projet de construction d'une école à Madagascar.

Les « Jesus Bikers », des chrétiens passionnés de motos, sillonnent des contrées entières pour collecter des fonds pour financer des projets au profit de personnes défavorisées. Cette fois, ils ont eu la fabuleuse idée de faire dédicacer une moto par le pape Léon XIV, la mettre aux enchères et utiliser les fonds ainsi obtenus pour financer un projet d'école à Madagascar.

C'est ainsi que le pape Léon XIV a apposé, avant-hier, 3 septembre 2025, sa signature sur une majestueuse moto BMW blanche, après que les « Jesus Bikers » menés par le fondateur de ce groupe, Thomas Draxler, aient conduit, moteurs vrombissants, la moto à dédicacer sur la place Saint-Pierre à Rome. Le pape a, par la suite, pris place sur la moto de manière symbolique, sous l'acclamation de l'assistance !

De Rome à Ihosy en passant par Munich

Cette moto ainsi dédicacée sera remise aux OEuvres pontificales missionnaires en Autriche (Missio Autriche), pour être mise aux enchères chez Sotheby's à Munich. Le produit de la vente sera destiné au financement de la construction d'une école dans le diocèse d'Ihosy. Selon Vatican News qui a rendu publique cette information, le directeur national de Missio Autriche, Karl Wallner, n'a pas manqué de manifester sa gratitude envers le pape. « La bénédiction du Saint-Père a été pour nous un grand cadeau », a-t-il souligné à l'occasion de cette séance de dédicace pas comme les autres.

Et d'ajouter que cet acte donne aux OEuvres pontificales missionnaires en Autriche, encore plus de force pour redonner leur dignité à ces enfants malgaches dans une région où les enfants, issus de milieux défavorisées, sont souvent privés d'éducation. En effet, au lieu d'aller à l'école et bénéficier des savoirs qui y sont transmis, ces enfants sont souvent victimes du phénomène répandu dans le pays qu'est le travail des enfants.

Pour le cas des enfants concernés par ce projet, il s'agit de travail d'enfants dans les mines de mica. Pour rappel, le mica, minéral du groupe des silicates, est fortement demandé dans le secteur de l'industrie de la peinture et des cosmétiques. Les gisements de mica à Madagascar, situés essentiellement dans la partie Sud de Madagascar, dans les régions Ihorombe, Anosy, Androy et Atsimo Andrefana, assurent des productions annuelles estimées à 100 000 tonnes, générant des revenus estimés à 20 millions de dollars par an.