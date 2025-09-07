Madagascar: Masters de Pétanque 2025 - Madagascar éliminé en quarts à Levallois-Perret mais qualifié pour le Final Four

La triplette malgache a vu son parcours s'arrêter en quarts de finale lors de la septième et dernière étape des Masters de Pétanque, ce mercredi 3 septembre 2025, à Levallois-Perret.

Composée de Jean François Rakotondrainibe (Zigle), Yves Rakotoarisoa et Urbain Ramanantiaray (Baloti), l'équipe s'est inclinée 13 à 9 face à son épine dorsale de la saison : l'équipe italienne d'Andrea Chiapello, Alessandro Cocciolo et Diego Rizzi. Faratiana Rakotoniaina (Tiana Kely), habituellement titulaire, était cette fois au repos, laissant place à une rotation stratégique qui n'a pas suffi à renverser la tendance.

Cette défaite marque une nouvelle confrontation tendue avec l'Italie, qui avait déjà infligé une humiliation 13 à 0 aux Malgaches en demi-finale de la sixième étape. À Levallois-Perret, malgré une résistance honorable, Zigle, Baloti et Yves n'ont pu contrer la précision chirurgicale de leurs adversaires, s'inclinant après un match disputé mais dominé par les Italiens. Cette élimination précoce contraste avec les performances solides affichées lors des étapes précédentes, où la triplette avait su briller.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pourtant, cette contre-performance n'entache pas les ambitions malgaches. Grâce à leurs 35 points accumulés lors des six premières étapes, dont des victoires éclatantes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Cluses et Nevers, Madagascar avait déjà sécurisé sa place parmi les quatre meilleures équipes du classement général avant cette ultime étape. Une qualification qui propulse la Grande Île vers le Final Four, prévu ce week-end des 8, 9 et 10 septembre à La Talaudière, où les espoirs de titre mondial s'intensifient.