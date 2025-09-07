Afrique: Après l'effort, le réconfort - Les Barea reçus au restaurant Haka Fy

Les joueurs de l'équipe nationale, les Barea A', ont été conviés hier au restaurant Haka Fy Andohalo.

Cette rencontre a permis aux joueurs ainsi qu'au sélectionneur Rôrô Rakotondrabe d'échanger avec les représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, dirigé par le ministre Marson Moustapha. L'accueil a été assuré par Henintsoa Moretti, cheffe du restaurant, reconnue pour son engagement dans la valorisation de la gastronomie malgache. Plus qu'une restauratrice, elle est également entrepreneure et exploratrice culinaire. Elle a partagé son émotion ressentie lors des matchs des Barea, saluant leur performance en tant que vice-champions d'Afrique.

Cette réception a aussi été l'occasion pour l'équipe nationale d'exprimer sa reconnaissance envers le ministère, et en particulier envers Marson Moustapha, pour son soutien constant. Celui-ci a apporté son soutien tant dans la facilitation des déplacements à l'aéroport que par sa présence dans les gradins. Le coach Rôrô a tenu à souligner l'engagement discret mais efficace du ministre, souvent méconnu du grand public.