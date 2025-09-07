Madagascar: Basket - Election - La course pour succéder à Jean Michel Ramaroson lancée

L'élection fédérale au sein de la fédération se tiendra en début d'année 2026.

Une page pourrait bientôt se tourner à la Fédération malgache de basketball. L'actuel président, Jean-Michel Ramaroson, qui avait annoncé en 2021 que son quatrième mandat serait le dernier, ne s'est pas encore prononcé sur un éventuel changement de décision. Un communiqué officiel de la Fédération, daté du 2 septembre, a dévoilé le calendrier électoral qui mènera à la désignation d'une nouvelle équipe dirigeante début 2026. La course est officiellement lancée.

Le processus de renouvellement des instances se déroulera en trois phases distinctes. De septembre à octobre 2025, ce sera aux clubs et aux sections d'ouvrir le bal, suivi des ligues régionales de novembre à décembre 2025, avant de s'achever en janvier-février 2026 avec l'élection au niveau de la Fédération (FMBB). Les présidents des ligues nouvellement élus formeront le collège électoral qui désignera le successeur de Jean-Michel Ramaroson et son comité exécutif.

L'annonce de ce calendrier marque concrètement la fin d'une longue présidence. Le 10 décembre 2021, lors de sa réélection pour un quatrième mandat, Jean-Michel Ramaroson avait été clair : « Ce sera mon dernier mandat, en concertation avec les instances internationales et surtout avec la sollicitation sur le plan national ».

Son bilan est riche de plusieurs succès notables, notamment l'organisation réussie de compétitions continentales comme les différentes éditions d'Afrobasket jeunes et seniors, une présence accrue de Madagascar sur la scène internationale et, plus récemment, les excellentes performances des Ankoay, tant en 5x5 qu'en 3x3. Son élection en tant que vice-président de FIBA Afrique a également renforcé la position de la Grande île au sein des instances dirigeantes du basketball continental.

Le prochain président héritera d'une fédération en plein essor, mais devra relever des défis de taille.