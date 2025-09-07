Algérie: IATF - Le président de la République ordonne l'ouverture d'une ligne aérienne directe vers N'Djamena

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné l'ouverture d'une ligne aérienne directe vers la capitale tchadienne N'Djamena, en vue de consolider les liens entre les peuples des deux pays.

Lors d'une visite jeudi, aux stands de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), au Palais des expositions (Pins Maritimes-Alger), dans le cadre de la cérémonie d'ouverture de la 4e édition de cet événement, le président de la République a enjoint au Président-directeur général d'Air Algérie d'ouvrir une ligne aérienne commerciale vers N'Djamena, insistant sur la nécessité d'inscrire cette ligne parmi les priorités de la compagnie.

Le président de la République a également ordonné la mise à disposition d'un port dédié à l'exportation du ciment.

Au niveau du pavillon des start-up et de la fabrication des réactifs médicaux, le président de la République a salué les progrès notables réalisés par ces entreprises, à même de répondre aux besoins du marché national.

Le président de la République a écouté, à cette occasion, les explications fournies par des entreprises économiques nationales, africaines et internationales, participant à cet événement qui se tient à Alger du 4 au 10 septembre courant.

Le président de la République s'est arrêté au stand des industries électroniques, puis au stand des entreprises des grands travaux, où il a suivi des explications sur les importants mégaprojets que réalise l'Algérie, avant de visiter celui de l'Union africaine.

Le président de la République était accompagné du Premier ministre par intérim, Sifi Ghrieb, de membres du Gouvernement et de hauts responsables de l'Etat, ainsi que du président du Conseil consultatif de l'IATF 2025, l'ancien président du Nigéria, Olusegun Obasanjo, du commissaire de l'évènement, Larbi Latrèche, et de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.

Auparavant, le président de la République avait présidé au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, la cérémonie d'ouverture de la 4e édition de l'IATF, et prononcé une allocution dans laquelle il a indiqué que l'Algérie était fière d'accueillir cette édition de l'IATF, soulignant que "l'Algérie contribuera activement aux efforts visant à relever le défi du développement dans le continent".

Plus de 2000 entreprises d'Afrique et d'ailleurs, dont près de 200 entreprises algériennes, et des délégations représentant 140 pays participent à cette 4e édition de l'IATF, organisée à Alger du 4 au 10 septembre.

Quelque 35.000 visiteurs professionnels sont également attendus à cet événement qui devrait déboucher sur la conclusion d'accords commerciaux et d'investissement d'une valeur de plus de 44 milliards de dollars.