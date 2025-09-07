Afrique: IATF - Participation de haut niveau de dirigeants africains et d'éminentes personnalités du continent

ALGER — La cérémonie d'ouverture de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), dont les activités se poursuivent pour le deuxième jour consécutif à Alger, a été rehaussée par une participation de haut niveau de dirigeants africains, parmi lesquels des chefs d'Etat et de gouvernement et d'éminentes personnalités, qui ont salué le rôle pionnier du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le renforcement de l'intégration économique du continent.

Cette cérémonie a été marquée par la présence de 11 dirigeants de haut niveau, dont des chefs d'Etat et de gouvernement et des vice-présidents, à l'instar des présidents des pays frères de la Tunisie, M. Kaïs Saïed, de la Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, du Tchad, M. Mahamat Idriss Déby, de la République arabe sahraouie démocratique, M. Brahim Ghali, du Mozambique, M. Daniel Chapo, et du président du Conseil présidentiel libyen, M. Mohamed Younes El-Menfi.

Etaient également présents, le vice-président de la République du Kenya, M. Kithure Kindiki, la vice-présidente de la République de Namibie, Mme Lucia Witbooi, le Premier ministre de la Grenade, M. Dickon Mitchell, et le Premier ministre du Burundi, M. Nestor Ntahontuye, ainsi que les deux anciens présidents, du Niger, M. Mahamadou Issoufou et du Nigéria, M. Olusegun Obasanjo, également président du Conseil consultatif de l'IATF 2025.

Cette édition est ponctuée par une large participation africaine et une présence qualitative, dont un nombre important de délégations ministérielles représentant plusieurs pays africains, couvrant des secteurs vitaux directement liés au commerce et à l'économie intégrée intra-africaine escomptée par les pays du continent qui ont afflué cette semaine vers Alger pour marquer un nouveau départ et donner un nouvel élan à l'économie africaine qui aspire à placer haut la barre de ses ambitions dans un contexte mondial caractérisé par des déséquilibres dans les mécanismes régissant le commerce international.

L'ouverture de cet événement continental majeur, qui suscite un intérêt mondial et fait l'objet d'une large couverture médiatique internationale, a été marquée par la participation de présidents d'organisations et d'organismes africains importants, tels que le président de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), M. Benedict Oramah, le secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), M. Wamkele Mene, et la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine (CUA), Mme Selma Malika Haddadi.

Pour rappel, Alger abrite la 4e édition de l'IATF, placée sous le slogan "Passerelle vers de nouvelles opportunités", avec la participation de délégations représentant 140 pays et plus de 2.000 entreprises d'Afriques et d'ailleurs, dont près de 200 entreprises algériennes.

Quelque 35.000 visiteurs professionnels sont également attendus à cette édition, qui devrait déboucher sur la conclusion d'accords commerciaux et d'investissement d'une valeur de 44 milliards de dollars.