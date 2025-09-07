Afrique: IATF 2025 - Les dirigeants africains saluent le rôle de l'Algérie dans le renforcement de l'intégration économique du continent

ALGER — Les dirigeants africains participant à la séance-débat présidentielle, organisée jeudi à Alger, à l'ouverture de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), ont salué le rôle pionnier de l'Algérie dans le développement du continent et le renforcement de son intégration économique.

Présidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, cette séance interactive sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) s'est déroulée au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal à Alger, en présence des dirigeants de dix pays participants à l'IATF, organisée à Alger du 4 au 10 septembre sous le slogan "Passerelle vers de nouvelles opportunités".

Dans ce cadre, le président de la République du Tchad, M. Mahamat Idriss Déby, a exprimé ses remerciements au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour l'apport de l'Algérie à l'Afrique en vue de renforcer les échanges commerciaux intra-africains, de promouvoir les partenariats et de conforter sa place économique à l'échelle internationale.

Pour le président tchadien, l'Algérie joue un rôle pionnier dans la concrétisation des grandes ambitions du continent, soulignant la volonté de son pays de valoriser la route transsaharienne en vue de développer le commerce avec les pays africains voisins et de bénéficier d'un accès sur le bassin méditerranéen.

Il a estimé, dans ce cadre, que la ZLECAf représentait un choix stratégique à même d'établir des passerelles d'échanges et d'intégration pérennes, de même qu'elle est un levier pour la réalisation de la souveraineté économique du continent, et la seule issue pour la réalisation de l'essor économique de ses pays.

Intervenant à cette occasion, le président de la République a affirmé que l'Algérie était disposée à aider le Tchad à développer son économie.

De son côté, le président de la République du Mozambique, M. Daniel Chapo, a salué les efforts consentis par l'Algérie pour la réussite de cet évènement, en mobilisant d'importants moyens, affirmant la détermination de son pays à coopérer pour l'émancipation totale du continent, notamment en oeuvrant à transformer la ZLECAf en réalité concrète.

A ce sujet, le président de la République a affirmé qu'il partageait avec son homologue mozambicain cette volonté ferme de développement et de promotion des échanges africo-africains, rappelant les relations historiques liant les deux pays, en déclarant: "Nous étions hier des compagnons sur la voie de la libération et nous sommes aujourd'hui des compagnons sur la voie du développement".

De son côté, la vice-présidente de la République de Namibie, Mme Lucia Witbooi, a exprimé ses vifs remerciements à l'Algérie pour avoir accueilli la 4e édition de l'IATF "à un moment où l'Afrique doit prendre des décisions importantes" et "conduire elle-même son développement".

A l'issue de l'intervention de Mme Witbooi, qui a exposé un ensemble de réformes adoptées et de projets visant à promouvoir l'économie de son pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé "la volonté de l'Algérie d'être aux côtés de la Namibie et d'oeuvrer de concert avec elle à raccourcir la distance géographique entre les deux pays".

Le Premier ministre de la République du Burundi, M. Nestor Ntahontuye, a quant à lui exprimé sa gratitude à l'Algérie pour l'accueil chaleureux qui incarne l'authenticité africaine, considérant la foire comme une opportunité pour résoudre les problèmes et lever les obstacles qui empêchent le commerce intra-africain d'atteindre des niveaux élevés.

Après l'intervention de M. Ntahontuye, le président de la République a réaffirmé la disposition de l'Algérie à créer une haute commission mixte avec le Burundi pour concrétiser les objectifs de développement commun, appelant à mettre en place des cadres juridiques pour l'investissement qui stimulent l'intégration économique continentale.

De son côté, le président du Conseil présidentiel libyen, M. Mohamed Younes El-Menfi, a salué la bonne organisation de cette 4e édition de la foire, exprimant l'ambition de son pays de jouer un rôle plus important dans la promotion de l'intégration économique du continent et d'oeuvrer à créer une valeur commune.

Commentant cette intervention, le président de la République a exprimé son espoir de voir la Libye retrouver sa place en Afrique, affirmant le soutien de l'Algérie à la stabilité de ce pays frère.

Le président tunisien, M. Kaïs Saïed, a pour sa part, estimé que la ZLECAf représente un rêve pour tous les Africains, génération après génération, et qui doit se réaliser, appelant à adopter une nouvelle approche pour concrétiser ce "projet civilisationnel qui vise à construire le continent de manière intégrée et à permettre aux peuples de retrouver leur pleine souveraineté sur leurs ressources spoliées pour que l'Afrique soit aux Africains".

Dans son allocution, le président tunisien a également évoqué la situation en Palestine et le génocide commis contre son peuple par les forces sionistes, estimant que le monde a besoin, aujourd'hui, d'un nouveau système humanitaire qui met fin aux guerres, aux divisions et au pillage des richesses des peuples.

Intervenant à ce propos, le président de la République a réaffirmé la position "constante" de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne, soulignant que "ce qui se passe en Cisjordanie et à Ghaza, en particulier, est un vrai massacre et un génocide", et que toute solution en dehors du cadre de l'établissement d'un Etat palestinien sur les frontières de 1967 est "une perte de temps".

A son tour, le Président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a mis en avant la nécessité d'accélérer l'intégration africaine à travers des projets communs pour davantage d'échanges, à l'instar de la route Tindouf-Zouérate, que l'Algérie est en train de construire, soulignant que cette intégration nécessite de passer d'une économie fondée sur l'extraction des matières premières à une économie fondée sur la valorisation de ces ressources et leur transformation localement.

Le vice-président de la République du Kenya, Kithure Kindiki, a insisté, pour sa part, sur l'importance d'intensifier la coopération entre les pays du continent, afin d'atteindre l'indépendance économique et sortir les peuples de la pauvreté.

Le Premier ministre de la Grenade, M. Dickon Mitchell, a quant à lui, évoqué l'importance de la coopération entre l'Afrique et les Caraïbes, affichant la volonté de son pays d'attirer davantage d'investissements africains.

La séance s'est clôturée par une intervention de l'ancien président de la République du Niger, M. Mahamadou Issoufou, dans laquelle il a déclaré que l'Algérie, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réussi à se frayer une place de choix dans l'économie africaine, "en devenant la 3e plus grande économie africaine, ce qui lui a permis de prendre le leadership du continent et de s'ériger en pays pivot dans l'intégration et l'ouverture économiques".

A cet effet, le président de la République a salué l'ancien président du Niger, le qualifiant de "militant chevronné et de fervent défenseur de l'Afrique et de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)".