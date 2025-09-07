Algérie: Le président de la République souligne l'importance du rôle de la jeunesse africaine dans le développement du continent

4 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné, jeudi à Alger, l'importance de la contribution de la jeunesse africaine au développement du continent, dont la population est constituée majoritairement de jeunes.

Le président de la République a fait cette déclaration à la presse au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, à l'issue de la cérémonie d'ouverture officielle de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui se tient à Alger du 4 au 10 septembre.

Cet événement est organisé "pour la jeunesse", a affirmé le président de la République, soulignant que "les jeunes, qui constituent 70% de la population du continent, doivent jouer un rôle de premier plan dans l'édification de l'Afrique".

