Algérie: IATF - Le succès de la 'Journée des diasporas africaines' témoigne de l'intérêt porté par le président de la République à cette catégorie

ALGER — Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaib, a affirmé que le succès de la "Journée des diasporas africaines", organisée dans le cadre de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (4-10 septembre) à Alger, témoignait de l'intérêt accordé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la diaspora, ce qui s'est traduit par la forte participation des membres de la communauté nationale à l'étranger.

Dans une allocution prononcée lors de la clôture des travaux de la "Journée des diasporas africaines", ouverte par le Premier ministre par intérim, Sifi Ghrieb, Chaib a indiqué que cet événement a été marqué par une organisation rigoureuse, des "débats fructueux" et des "interventions constructives", qui ont mis en exergue son importance et en ont fait un rendez-vous "exceptionnel à tous les égards", selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

Le secrétaire d'Etat s'est réjoui de la "participation de haut niveau" et de la "forte présence des diasporas africaines" venues des quatre coins du monde, en sus de la "participation remarquable de la communauté algérienne à l'étranger", représentée par plus de 250 participants.

"Le succès de cette manifestation traduit l'intérêt porté par le président de la République à la question de la diaspora, en témoigne la large participation des membres de notre communauté à l'étranger", a-t-il poursuivi.

S'exprimant lors d'une conférence de presse tenue à l'issue des travaux de la "Journée des diasporas africaines", M. Chaib a expliqué que cette édition, la deuxième du genre, a été "exceptionnelle", notamment par la présence officielle de haut niveau à l'ouverture, de plusieurs chefs d'Etat et de Gouvernement d'Afrique et des Caraïbes, représentant la sixième égion en matière de diasporas africaines.

Il a également souligné que cet événement avait connu une participation qualitative des diasporas africaines de différents pays du monde, ainsi qu'une forte présence de la communauté algérienne à l'étranger, qui a contribué activement aux travaux de cet événement.

Chaib a, en outre, affirmé que "la communauté nationale à l'étranger regorge de compétences pouvant être présentées comme des modèles réussis en termes d'engagement des diasporas au service de leurs pays, en mettant leur expertise et qualifications au profit du développement économique national".

Le secrétaire d'Etat a, par ailleurs, mis l'accent sur le rôle croissant des diasporas africaines, consacré au niveau du continent par un Sommet sur les diasporas, soulignant que les pays africains s'emploient depuis à valoriser l'apport politique, culturel et économique de cette catégorie au processus de développement.