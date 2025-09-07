Algérie: IATF 2025 - Mansouri met en avant les fondements de la vision présentée par le président de la République

ALGER — La secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, Selma Bakhta Mansouri, a mis en avant les fondements essentiels de la vision présentée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'ouverture jeudi des activités de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF-2025) qui se tient à Alger, a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

Mme Mansouri est intervenue à l'ouverture des travaux du mini-sommet des agences africaines de promotion de l'investissement, organisé par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), en collaboration avec la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) et l'Association mondiale des agences de promotion de l'investissement (WAIPA), et ce en marge des activités de la foire.

Dans son allocution à cette occasion, la secrétaire d'Etat a rappelé les fondements de la vision du président de la République qui a affirmé que "l'investissement se veut un choix souverain et stratégique pour l'Afrique et que la libération des énergies du continent exige la construction d'une économie forte et intégrée, capable de s'imposer dans le système international", soulignant, par ailleurs, que l'intégration continentale est "la meilleure voie pour transformer les immenses potentialités naturelles et humaines en une force motrice du développement durable".

"L'investissement en Afrique est intrinsèquement lié à l'équation sécurité-développement, étant un levier stratégique pour bâtir des économies productives capables de créer de la richesse et des emplois, de garantir la stabilité et de consolider la solidarité humaine et sociale", a-t-elle précisé.

Mme Mansouri a indiqué que "cette rencontre constitue une opportunité pratique pour traduire cette vision en actions tangibles à même de renforcer la coopération entre les agences africaines de promotion de l'investissement et d'ouvrir de plus larges perspectives aux partenariats continentaux et internationaux, dans le cadre de l'engagement constant de l'Algérie à accompagner ce processus ambitieux", conclut le communiqué.