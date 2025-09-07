Algérie: IATF - lancement officiel de la Société africaine du Commerce et de la Distribution

ALGER — Le président de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), Oramah Benedict, a annoncé, vendredi à Alger, le lancement officiel de la Société africaine du Commerce et de la Distribution, visant à soutenir les échanges commerciaux intra-africains, l'exportation et la transformation des matières premières en Afrique.

Cette annonce est intervenue en marge de la Journée des diasporas africaines, organisée au Centre international de conférences (CIC) "Abdelatif Rahal et présidée par le Premier ministre par intérim, Sifi Ghrieb, chargé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", en présence de responsables africains, et ce dans le cadre de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), que l'Algérie abrite du 4 au 10 septembre en cours.

Dans une déclaration à l'APS, le Directeur de l'Unité Financement, Commerce, et Entreprises d'investissement à l'Afreximbank, Ayman El-Zoghby a expliqué que les opérations de la Société africaine du Commerce et de la Distribution avait débuté, au cours de cette année, à travers la commercialisation d'une gamme de produits, avant son lancement officiel aujourd'hui à Alger.

Il a souligné que la création de cette entreprise vise à encourager la commercialisation des produits africains, notamment les matières premières dans les pays du continent, afin qu'elles soient transformées au lieu d'être exportées à l'état brut vers d'autres continents, générant ainsi de la valeur ajoutée en Afrique.

D'un capital social s'élevant à près d'un (1) milliard de dollars, cette société, détenue par Afreximbank, "commencera ses opérations de manière plus efficace et à plus grande échelle et disposera de ses propres ressources de financement", a-t-il expliqué.