Algérie: IATF - lancement officiel de la Société africaine du Commerce et de la Distribution

5 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), Oramah Benedict, a annoncé, vendredi à Alger, le lancement officiel de la Société africaine du Commerce et de la Distribution, visant à soutenir les échanges commerciaux intra-africains, l'exportation et la transformation des matières premières en Afrique.

Cette annonce est intervenue en marge de la Journée des diasporas africaines, organisée au Centre international de conférences (CIC) "Abdelatif Rahal et présidée par le Premier ministre par intérim, Sifi Ghrieb, chargé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", en présence de responsables africains, et ce dans le cadre de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), que l'Algérie abrite du 4 au 10 septembre en cours.

Dans une déclaration à l'APS, le Directeur de l'Unité Financement, Commerce, et Entreprises d'investissement à l'Afreximbank, Ayman El-Zoghby a expliqué que les opérations de la Société africaine du Commerce et de la Distribution avait débuté, au cours de cette année, à travers la commercialisation d'une gamme de produits, avant son lancement officiel aujourd'hui à Alger.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a souligné que la création de cette entreprise vise à encourager la commercialisation des produits africains, notamment les matières premières dans les pays du continent, afin qu'elles soient transformées au lieu d'être exportées à l'état brut vers d'autres continents, générant ainsi de la valeur ajoutée en Afrique.

D'un capital social s'élevant à près d'un (1) milliard de dollars, cette société, détenue par Afreximbank, "commencera ses opérations de manière plus efficace et à plus grande échelle et disposera de ses propres ressources de financement", a-t-il expliqué.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.