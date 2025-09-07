Tunisie: IATF - Rezig tient une rencontre de concertation avec les ministres du Commerce de Tunisie et de Mauritanie

ALGER — Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a tenu, vendredi au salon d'honneur du Palais des expositions d'Alger, une rencontre de concertation avec les ministres du Commerce de Tunisie et de Mauritanie, en vue d'examiner les moyens de développer les relations commerciales.

En marge de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qu'abrite Alger du 4 au 10 septembre, Rezig a rencontré le ministre du Commerce et du Développement des exportations de la République tunisienne, Samir Abid, et la ministre mauritanienne du Commerce et du Tourisme, Mme Zeinebou Ahmednah.

A cette occasion, Rezig a indiqué que la rencontre avait porté sur "l'avenir et les perspectives des marchés algérien, tunisien et mauritanien, ainsi que les moyens de développer les relations commerciales dans le cadre du principe gagnant-gagnant, outre les mesures à prendre par les trois pays afin d'offrir un espace plus attractif aux opérateurs commerciaux et économiques".

Le ministre a formé le voeu de voir ces rencontres conjointes devenir "périodiques afin d'examiner les moyens de répondre aux besoins des marchés et de relever le volume du commerce entre les trois pays à un niveau supérieur, en phase avec les économies des trois pays".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a, ce propos, précisé que "chaque pays dispose d'atouts dont les autres peuvent tirer profit dans le cadre de la complémentarité commerciale".

Dans ce sillage, le ministre a estimé que la "forte" participation des deux pays à la 4e édition de cet évènement illustre "la sincérité, la fraternité et les bonnes relations entre les trois présidents, peuples et Gouvernements".

De son côté, le ministre tunisien a souligné que cette rencontre "reflète les fortes relations fraternelles unissant son pays avec l'Algérie et la Mauritanie, mettant en avant l"'engagement des parties à développer la coopération conjointe dans le domaine du commerce, afin de réaliser des résultats positifs sur le moyen et long terme".

De son côté, la ministre mauritanienne a salué "la participation et organisation exceptionnelles de cette 4e édition de la Foire", ajoutant que son pays a "fortement participé à cette foire, avec des produits de fabrication locale, tels que les poissons et les métaux, traduisant l'importance majeure accordée par la Mauritanie au commerce intra-africain".

Elle a également indiqué que la présence du président mauritanien à l'ouverture de cet évènement "reflète la politique de la Mauritanie vis-à-vis de l'Afrique et de l'avenir de ses peuples", mettant l'accent sur l'engagement de son pays à "renforcer la coopération avec les pays du continent".