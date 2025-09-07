Afrique: Qualifs Mondial 2026 (Gr. G - 7e j) - l'Algérie domine le Botswana (3-1) et se rapproche de la qualification

TIZI OUZOU — La sélection nationale algérienne de football a franchi un pas supplémentaire vers la qualification à la Coupe du Monde 2026, en battant le Botswana (3-1, mi-temps : 1-1), jeudi soir au stade Hocine Aït Ahmed de Tizi-Ouzou, pour le compte de la 7e journée du groupe G des éliminatoires de la zone Afrique.

Les Verts, parfois fébriles en défense, ont pu compter sur le talent offensif de Mohamed Amine Amoura (33e) et le réalisme de Baghdad Bounedjah, auteur d'un doublé (72e, 90+6), pour empocher une sixième victoire en sept journées.

A la faveur de cette nouveau succès, l'Algérie totalise désormais 18 points et consolide sa première place du groupe, se rapprochant un peu plus du Mondial 2026, organisé conjointement par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

Dominateurs en début de match, les hommes de Vladimir Petkovic ont pourtant montré un manque d'efficacité. Une combinaison rapide entre Gouiri, Aouar et Bensebaïni (10e) aurait pu déboucher sur l'ouverture du score, mais le ballon a échappé au défenseur algérien. L'ouverture est finalement intervenue à la 33e minute grâce à Amoura, bien servi par Ramy Bensebaïni.

Mais la joie fut de courte durée. Peu avant la pause (43e), Kopelang a profité d'un coup de pied arrêté pour remettre les deux équipes à égalité, révélant une certaine fragilité défensive du bloc algérien. A la mi-temps, les deux formations étaient dos à dos (1-1).

Au retour des vestiaires, le sélectionneur national a procédé à plusieurs changements offensifs, avec l'entrée de Benrahma, Belaïli et Bounedjah. Un choix payant puisque l'attaquant d'Al-Shamal SC a donné l'avantage aux siens à la 72e minute, sur une passe décisive de Amoura. En fin de rencontre, malgré quelques frayeurs défensives, les Verts ont définitivement scellé la victoire par Bounedjah (90+6), servi par Belaïli.

Grâce à ce succès, l'Algérie garde la mainmise sur le groupe G et se rapproche sérieusement de la qualification au Mondial-2026, avant son prochain déplacement pour affronter la Guinée dans le cadre de la 8e journée des qualifications de la zone Afrique.

Les deux autres rencontres du groupe G, prévues vendredi, mettront aux prises la Somalie (1 point) à la Guinée (7 points) à partir de 13h00 (heures algériennes) et l'Ouganda (9 pts) au Mozambique (12 points) à partir de 17h00.

Lors de la huitième journée du groupe G des éliminatoires du Mondial 2026, programmée les 7, 8 et 9 septembre, l'Algérie se déplacera à Casablanca pour y affronter la Guinée, alors que le Mozambique accueillera le Botswana. Le troisième match mettra aux prises l'Ouganda à la Somalie.

Pour rappel, les premiers des neuf groupes se qualifieront directement pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026, alors que les quatre meilleurs deuxièmes disputeront un tournoi de barrage organisé par la Confédération africaine de football (CAF) dont le vainqueur accédera aux barrages intercontinentaux organisés par la FIFA.

Résultats partiels des rencontres de la septième journée des qualifications au Mondial-2026, zone Afrique, à l'issue des matchs disputés mercredi et jeudi, et devant se poursuivre vendredi :

Mercredi 3 septembre :

Groupe F : Seychelles - Gabon 0-4

Jeudi 4 septembre :

Groupe I : Tchad - Ghana 1-1

Groupe I : Madagascar - Rép.Centrafricaine 2-0

Groupe D : Maurice - Cap-Vert 0-2

Groupe D : Angola - Libye 0-1

Groupe H : Sao Tomé-et-Principe - Guinée équatoriale 2-3

Groupe A : Guinée-Bissau - Sierra Leone 1-1

Groupe H: Tunisie - Liberia 3-0

Groupe G: Algérie - Botswana 3-1

Groupe D: Cameroun - Eswatini 3-0

Groupe I : Mali - Comores 3-0

Vendredi 5 septembre (en heures algériennes) :

13:00 : Somalie - Guinée (Groupe G)

13:00 : Soudan du Sud - RD Congo (Groupe B)

14:00 : Namibie - Malawi (Groupe H)

14:00 : Kenya - Gambie (Groupe F)

17:00 : Ouganda - Mozambique (Groupe G)

17:00 : Lesotho - Afrique du Sud (Groupe C)

17:00 : Congo - Tanzanie (Groupe E)

17:00 : Djibouti - Burkina Faso (Groupe A)

20:00 : Mauritanie - Togo (Groupe B)

20:00 : Sénégal - Soudan (Groupe B)

20:00 : Côte d'Ivoire - Burundi (Groupe F)

20:00 : Egypte - Ethiopie (Groupe A)

20:00 : Maroc - Niger (Groupe E).