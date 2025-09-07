Algérie: Ligue 1 Mobilis - Difficile déplacement des deux leaders à Tizi Ouzou et Constantine

ALGER — La 3e journée du Championnat de Ligue 1 "Mobilis" de football, prévue vendredi et samedi, sera marquée essentiellement par les déplacements périlleux des deux leaders: l'Olympique Akbou à Tizi Ouzou, et le MB Rouissat à Constantine, où ils affronteront respectivement la JS Kabylie et le CS Constantine.

Le derby opposant la JSK à l'Olympique Akbou se jouera samedi 6 septembre à 19h00 au stade Hocine Aït Ahmed. Il s'annonce comme l'une des affiches les plus attendues de cette journée. Chaque formation tentera de tirer son épingle du jeu dans ce duel régional très attendu par les passionnés de football.

L'Olympique Akbou, qui reste sur deux victoires en autant de matchs, devra sortir le grand jeu pour espérer résister aux assauts des "Vert et Jaune", qui n'ont disputé qu'un seul match jusqu'ici, soldé par un nul (1-1) contre l'ES Ben Aknoun.

Cette 3e journée constitue également un premier véritable test pour l'autre co-leader, le MB Rouissat, promu cette saison, et qui affrontera un CSC revanchard. Battus 2-0 à Mostaganem lors de la précédente journée, les Constantinois voudront rebondir devant leur public pour redresser la barre, même si la saison ne fait que commencer.

Certes, seuls l'OA et le MBR ont réalisé un sans-faute jusqu'ici, mais la course au titre ne fait que commencer, et de nombreux autres tests les attendent.

Cette journée sera également marquée par d'autres confrontations intéressantes, notamment un derby algérois entre le Paradou AC et l'USM Alger, ainsi qu'un choc de l'Ouest entre le MC Oran et l'ES Mostaganem.

Le Paradou AC, lanterne rouge après deux défaites, connaît un début de saison compliqué, bien loin de ses performances de la saison dernière, où il avait terminé dans le top 5. En l'absence de son buteur maison, Adel Boulebina, transféré en juin dernier à Al-Duhail (Qatar), le club peine à retrouver son efficacité offensive. Face à l'USMA, engagée sur plusieurs fronts cette saison, le défi sera de taille.

Le duel MC Oran - ES Mostaganem s'annonce également disputé entre deux clubs bien lancés, chacun comptant trois points. Un affrontement qui promet une chaude empoignade entre ces deux formations de l'Ouest.

Matchs à l'extérieur et réactions attendues

L'ES Sétif et l'ASO Chlef, qui ont concédé des faux pas à domicile lors de la précédente journée, seront en déplacement respectivement chez le MC El Bayadh et la JS Saoura. Deux matchs délicats, où il sera difficile d'émettre le moindre pronostic, tant ces rencontres semblent ouvertes.

Le MCEB, seul club de l'élite à n'avoir engrangé aucun point après deux journées, espère débloquer son compteur dès ce vendredi, face à une équipe de l'ESS qui devra également se ressaisir.

De son côté, le CR Belouizdad aura fort à faire face à l'USM Khenchela, l'une des surprises de ce début de saison. Le club des Aurès occupe actuellement la troisième place du classement avec quatre points. Les Belouizdadis, qui n'ont disputé qu'un seul match (gagné), savent qu'ils devront se montrer solides face à un adversaire coriace.

Le match MC Alger-ES Ben Aknoun, initialement programmé ce week-end, a été reporté à une date ultérieure, faute de stade disponible. En effet, la majorité des enceintes algéroises sont actuellement en travaux, compliquant l'organisation des matchs, surtout lorsque plusieurs clubs de la capitale - comme l'ESBA, le PAC, le MCA, le CRB et l'USMA - doivent recevoir simultanément.

Malgré ce report, cette troisième journée de Ligue 1 s'annonce palpitante, au vu des nombreuses affiches intéressantes au programme.

A noter également que l'USMA, le MCA, la JSK et le CRB comptent un match en moins. En effet, leurs joueurs internationaux, engagés avec la sélection nationale lors du dernier CHAN, avaient été exemptés de la première journée de championnat.

Programme de la 3e journée

Programme de la 3e journée du Championnat de Ligue 1 "Mobilis" de football, prévue vendredi et samedi.

Vendredi 5 septembre :

MC Oran - ES Mostaganem (19h00)

CS Constantine - MB Rouisset (18h00)

MC El Bayadh - ES Sétif (17h00)

JS Saoura - ASO Chlef (20h00)

Samedi, 6 septembre :

JS Kabylie - Olympique Akbou (19h00)

Paradou AC - USM Alger (17h00)

ESM Khenchela - CR Belouizdad (17h00)

MC Alger - ES Ben Aknoun (reporté)

Classement : Pts J

1)- MB Rouissat 6 2

--)- Olympique Akbou 6 2

3)- USM Khenchela 4 2

4)- CR Belouizdad 3 1

--)- CS Constantine 3 2

--)- MC Oran 3 2

--)- ES Mostaganem 3 2

8)- ES Sétif 2 2

9)- JS Kabylie 1 1

--)- MC Alger 1 1

--)- USM Alger 1 1

12- ASO Chlef 1 2

--)- JS Saoura 1 2

--)- Paradou AC 1 2

--)- ES Ben Aknoun 1 2

16)- MC El Bayadh 0 2.