Madagascar: Événement - Erick Manana et Joël Rabesolo feront vibrer le CC Esca demain

Plein succès pour la première prestation publique d'Erick Manana et du guitariste Joël Rabesolo, ensemble à Madagascar.

Cela s'est déroulé hier à l'espace Le Rêve Antsirabe.

Une représentation très attendue puisque cela fait bien longtemps qu'Erick Manana a donné un concert dans la ville d'Eaux pour la dernière fois. Il s'agit d'ailleurs d'un retour aux sources.

Le public a, en tout cas, pu plonger en immersion totale dans un répertoire riche et diversifié. Les spectateurs ont apprécié les titres de Razilinah mais également des chansons de Feo Gasy, un des groupes dont Erick Manana est membre, d'autant plus que Kolibera, Benny et Nini ont, eux aussi, partagé la scène avec eux. Et bien entendu, les titres phares d'Erick n'ont pas été en reste, faisant de cette soirée un moment de pur délice pour les mélomanes.

L'aventure musicale d'Erick Manana et de Joël Rabesolo, basé à Bruxelles, a commencé il y a quelques semaines. Avant cette virée au pays, Erick Manana et Joël Rabesolo ont entamé une tournée en Europe. De passage au pays, le duo donnera encore quelques concerts ensemble. Après la soirée à Antsirabe hier, ils monteront encore sur scène dans la capitale. Cela se fera demain au CC ESCA Kanto Antanimena. Les Feo Gasy seront également encore invités, pour le grand plaisir des fans de Kalon'ny Fahiny, de Razilinah et d'Erick Manana tout simplement. Ce grand moment débutera à 13 heures. « On ne sait pas encore à quelle heure cela se terminera », avoue Erick. Le lendemain, 7 septembre, ce sera au tour de Fort-Dauphin, de recevoir ces virtuoses de la guitare au Vintana Hôtel.

En marge de cela, la participation d'Erick au premier festival de guitare Tafan-gilita les 13 et 14 septembre prochains, est également annoncée.

Une chose est sûre : que ce soit dans les hautes terres d'Antsirabe, au coeur palpitant d'Antananarivo ou sous les brises du Sud à Fort-Dauphin, la guitare d'Erick Manana et celle de Joël Rabesolo continuent de faire vibrer les âmes. Un voyage musical qui, plus qu'un retour, ressemble à une transmission -- celle d'une passion inaltérable pour la musique malgache, portée par des artistes au sommet de leur art.